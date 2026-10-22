Псковские библиотекари рассказали, как нейросети помогают им популяризировать творчество поэта-фронтовика 

Сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова поучаствовали в очередном онлайн-семинаре в рамках межрегионального проекта «Методическое: Чебоксары. Псков». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС, на этот раз онлайн-встреча библиотекарей была посвящена теме «Именные библиотеки в культурном пространстве: стратегии сохранения наследия и развития мемориальной деятельности». Кроме библиотекарей из Пскова и Чебоксар своим опытом поделились их коллеги из Смоленска и Минска.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Участники семинара узнали, как Минская областная библиотека имени А. С. Пушкина занимается социокультурной деятельностью и разрабатывает виртуальные маршруты, способствующие продвижению регионального исторического наследия, как её сотрудники смогли превратить прошлогоднее 125-летие этой библиотеки в мощный импульс для её обновления, а также за счёт чего именные библиотеки Смоленска стали новым ресурсом территориального развития региона и как библиотека имени В. Чапаева в Чебоксарах сохраняет историческую память в современном культурном пространстве. Смоляне в свою очередь объяснили, что для них значит развивать именную библиотеку как бренд, который объединяет городское культурное пространство, а библиотекари из чебоксарской Библиотеки – детского информационного центра имени В. Чаплиной рассказали, как они занимаются популяризацией наследия этой писательницы.

Псковским опытом деятельности именной библиотеки в рамках мемориального проекта с участниками онлайн-семинара поделилась заведующая Библиотекой – Центром общения и информации имени И. Н. Григорьева Наталья Копаницкая.

Она рассказала, что эта библиотека занимается увековечиванием и продвижением творчества псковского поэта-фронтовика Игоря Григорьева с 2017 года. При этом сотрудники Библиотеки – Центра общения и информации начали с того, что скрупулёзно изучили все другие посвящённые Игорю Григорьеву информационные ресурсы, проекты, акции и мероприятия, чтобы найти свой особенный путь и органично встроиться в работу по популяризации деятельности этого выдающегося человека с учётом всех современных возможностей и технологий, включая круглые столы, конференции, конкурсы, акции, выставки, в том числе виртуальные, а также мастер-классы, экскурсии и издательскую деятельность (библиотека издаёт настенные календари со стихотворениями Игоря Григорьева).

В этой псковской именной библиотеке представлена вся информация о поэте, которая постоянно обновляется, есть все его книги, в том числе книги с автографами Игоря Григорьева, и книги о нём. Сотрудниками библиотеки разработаны игры для детей по книгам автора и мастер-классы по созданию мультфильмов по его стихотворениям.

Важнейшим этапом работы над продвижением творчества Игоря Григорьева стала акция «Читаем Григорьева вместе», к которой за 9 лет присоединилось более 18 тысяч человек. Только в этом году в рамках этой акции прозвучало более 150 стихотворений замечательного псковского поэта, что поспособствовало укреплению культурных связей между поколениями и регионами, отметила Наталья Копаницкая и пригласила всех участвовать в следующей акции «Читаем Григорьева вместе» в январе 2027 года.

Псковская библиотека имени И. Н. Григорьева также активно использует нейросети для оживления фотографий Игоря Григорьева, для создания иллюстраций к его стихотворениям и даже песен по его произведениям, а также посвящённых творчеству поэта виртуальных выставок и подкастов.

Сотрудники Библиотеки – Центра общения и информации, кроме того разработали электронный указатель животных и растений в произведениях Игоря Григорьева. А в настоящее время трудятся над новыми интересными форматами изучения и продвижения его творчества, обещая не останавливаться на достигнутом.

Библиотекари Чебоксар, Минска и Смоленска были чрезвычайно впечатлены размахом работы их псковских коллег по популяризации наследия Игоря Григорьева. Они взяли себе на заметку идею с изданием настенных календарей, а также выспросили всё про нейросети, которыми пользуются псковские библиотекари, отметили в ЦБС.

Коллеги из Пскова, Чебоксар, Смоленска и Минска также обсудили опыт проведения мероприятий для людей с ограниченными возможностями, поделились техническими проблемами создания виртуальных музеев, выяснили, какой статус теперь у Пушкина в Беларуси (считается ли он зарубежным писателем) и убедились, что и для белорусов «Пушкин – их всё».