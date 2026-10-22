Послушать «Готические хроники органа» приглашают псковичей

Концерт органной музыки из цикла «Готические хроники органа» состоится в субботу, 24 октября, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в г. Пскове

В концерте примет участие петербуржская органистка Елена Малева, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», выпускница аспирантуры Санкт-Петербуржской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

В программе концерта прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX века: Иоганна Себастьяна Баха, Леона Боэльмана, Шарля-Камиля Сен-Санса, Эдварда Хагерупа Грига, и Модеста Петровича Мусоргского.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове находится по адресу: ул. Плехановский Посад, 64.