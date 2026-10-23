Вадим Нэдик о судьбе Спасо-Преображенского собора: Никакой угрозы уничтожения фресок не будет

Передача Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря Русской православной церкви вызвала беспокойство среди псковичей. Главный вопрос - что станет с уникальными фресками XII века, если храм перестанет находиться в ведении Псковского музея-заповедника. Не менее важны и другие вопросы: продолжат ли специалисты следить за состоянием древних росписей, сохранятся ли ограничения на посещение собора и будут ли в нём проводить регулярные богослужения?

О том, что происходит вокруг одного из главных памятников Пскова, какое оборудование планируют установить для защиты фресок и как в дальнейшем могут сотрудничать музей и епархия, Псковской Ленте Новостей рассказал министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Фото: Псковский музей-заповедник

- В социальных сетях активно обсуждают передачу Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря Русской православной церкви. Многие опасаются, что это может навредить уникальным фрескам XII века. Насколько обоснованы эти опасения?

- Это действительно важная тема. В России известны случаи, когда музейные ценности и объекты культурного наследия переходят в пользование Русской православной церкви. Но давайте посмотрим на ситуацию в Пскове. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять храмов Псковской архитектурной школы. Девять из них уже находятся в пользовании Псковской епархии. Они содержатся, ремонтируются, реставрируются, за ними осуществляется надлежащий уход. В том числе поддерживается необходимый температурно-влажностный режим. Поэтому я не вижу катастрофы в том, если и десятый объект перейдёт в пользование Русской православной церкви. Однако Спасо-Преображенский собор - памятник особенный. Его главная ценность - уникальные домонгольские фрески. Для их сохранности необходимо прежде всего поддерживать правильную температуру и влажность. Если эти условия будут обеспечены, никакой угрозы сохранности росписей, а тем более угрозы их уничтожения, не будет.

- Сейчас за температурой и влажностью в соборе следит специальное музейное оборудование. Есть опасения, что после передачи храма его демонтируют, а фрески останутся без защиты. Что произойдёт на самом деле?

- Оборудование, которое сейчас находится в соборе, эксплуатируется уже очень давно. Я не могу назвать точный срок службы каждого прибора, но могу сказать, что техника работает продолжительное время и приближается к пределу своего ресурса. Поэтому сейчас решается вопрос о приобретении нового, современного комплекса оборудования, который позволит поддерживать необходимую температуру и влажность. Насколько мне известно из общения со специалистами, сейчас проводятся расчёты температурно-влажностного режима, который необходимо обеспечить в соборе. С учётом этих расчётов будет подбираться оборудование. Важно понимать, как будет происходить замена. Сначала установят новую систему, включат её и проверят работоспособность. Специалисты должны убедиться, что она поддерживает все необходимые показатели. И только после этого можно будет демонтировать старое оборудование.

Министерство культурного наследия внимательно следит за ситуацией. Для нас замена старого оборудования на более современное - положительный шаг, который поможет обеспечить сохранность памятника.

- То есть приобретение нового оборудования уже согласовано?

- Буквально на днях мы общались с митрополитом Матфеем. Он подтвердил закупку нового, качественного оборудования. Причём по своим техническим характеристикам оно должно быть несколько мощнее существующего. Это необходимо в том числе на случай увеличения количества посетителей собора. При любом количестве людей система должна поддерживать температурно-влажностный режим, необходимый для сохранения фресок. Поэтому работа в этом направлении ведётся. Никто не собирается просто отключать существующее оборудование. Оно продолжит работать до тех пор, пока не установят и не проверят новое.

- Ещё одно опасение связано с тем, что после передачи собора церковь станет его единственным пользователем, а музейные специалисты потеряют возможность контролировать состояние фресок. Сохранится ли участие музея?

- Могу совершенно точно сказать, что в настоящее время Псковский музей-заповедник и Псковская епархия обсуждают формы совместной деятельности по сохранению и популяризации Спасо-Преображенского собора XII века как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас собор находится на территории действующего монастыря, но им пользуется музей. В случае изменения юридического пользователя совместная деятельность по сохранению памятника должна продолжиться. Я не вижу оснований полагать, что произойдут какие-то глобальные изменения в отношении использования и сохранности собора. Кроме того, у нас существует специальная служба управления объектами Всемирного наследия. Она создана на базе научно-производственного центра и занимается мониторингом состояния памятников. Поэтому работа по наблюдению за состоянием собора и взаимодействие специалистов продолжатся.

- А кто принимает окончательное решение о передаче собора? Можно ли уже говорить, что вопрос решён?

- Вопросы передачи имущества находятся в компетенции уполномоченных органов. Соответствующее решение принимает Росимущество. Поэтому вопросы юридического оформления правильнее адресовать именно этому ведомству. Для Министерства культурного наследия первоочередная задача - обеспечить надлежащее содержание памятника и условия, при которых он будет сохраняться.

- Вадим Анатольевич, псковичи также опасаются, что после передачи собор станет обычным действующим храмом, где каждую неделю будут проходить службы. Возможно ли такое?

- Этот вопрос требует отдельного анализа, который сейчас проводится. Если спрашивать мнение нашего министерства, мы считаем, что использование собора должно быть ограничено. Это очевидно, поскольку в нём находятся уникальные фрески. Окончательные условия будут зависеть от результатов исследований и расчётов.

- Помимо замены оборудования, планируются ли другие работы по сохранению собора? В частности, реставрация уникальных росписей?

- У Псковской епархии есть конкретные планы по проведению реставрации. И, естественно, речь прежде всего идёт о фресках. Это вопрос, который не удавалось решить на протяжении многих десятилетий. Если удастся провести реставрацию, укрепить древнюю живопись и привести её в необходимое состояние, это станет очень важным шагом для дальнейшего сохранения памятника. Я думаю, что реставрация фресок может стать одним из первых мероприятий, которые будут организованы в Спасо-Преображенском соборе.

- Несмотря на эти планы, в социальных сетях продолжают обсуждать возможные негативные последствия передачи собора. Как вы относитесь к подобным опасениям?

- Я понимаю, что повод для обсуждения очень серьёзный. Речь идёт об уникальной ценности, о памятнике, который имеет огромное значение не только для Псковской области. Но иногда распространяются совершенно необоснованные предположения, далёкие от реального положения дел. Я даже слышал разговоры о якобы возникшем конфликте между музеем и епархией, о противодействии и возможных судебных разбирательствах. При этом совместная деятельность музея и епархии будет продолжаться. Без взаимодействия со специалистами сохранение такого памятника невозможно. Все действия должны согласовываться как между пользователями собора, так и с Министерством культурного наследия. Мы внимательно следим за ситуацией и точно знаем, что действующее оборудование продолжит работать до запуска нового. Я бы хотел попросить не распространять необоснованные слухи и домыслы. Возможно, люди действительно настолько сильно переживают за судьбу памятника. И эти переживания понятны. Но важно опираться на факты.