«Дневной дозор»: Почему отменяют концерты в Пскове?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему отменяют концерты в Пскове?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Отмены концертов в Пскове перестали быть редкими исключениями и скорее превратились в набирающую обороты тенденцию. Недавно афиша Пскова вновь опустела: отменен концерт группы «Звери». Однако это событие нельзя списать на капризы звезд или срыв гастрольного тура — ведь соседний Новгород успешно принимает тех же исполнителей. Очевидно, что причина кроется в местной специфике: псковская публика просто не покупает билеты по текущим ценам, которые достигают 5000 рублей. Для многих жителей города выгоднее и надежнее потратить время и деньги на поездку «Ласточкой» в Санкт-Петербург, чем рисковать, ожидая домашнего выступления, которое может оказаться невыгодным организаторам и сорваться в последний момент.

Глубинная проблема лежит в плоскости городской инфраструктуры и экономики культуры. В Пскове фактически отсутствуют площадки среднего и крупного звена (на несколько тысяч человек), способные обеспечить массовость и тем самым снизить себестоимость билета. Филармония мала, Ледовый дворец неудобен из-за плохой акустики вне фан-зоны, а малые помещения вроде Дома офицеров или Городского культурного центра не тянут современные шоу.

Так в чем же кроется проблема отмены концертов? Действительно ли Пскову не хватает площадки для масштабных шоу, или имеют место быть недобросовестные организаторы, не выполняющие свои обязанности? В этом и не только будет разбираться в программе «Дневной дозор».

Директор «Ледового дворца» Артур Акавов рассказал, почему отменился концерт группы «Звери». Он также назвал причину отмены других концертов.

«Есть еще одна причина - непорядочные организаторы. Не выполнили обязательства перед кем? Передо мной, если они арендовали помещение, они выполнили свои обязательства. Если они продали билеты людям на концерт и не провели его, они не выполнили обязательства перед зрителями. Понимаете? Я арендодатель, я даю помещение в аренду. Вы можете взять помещение в аренду и ничего не провести, просто пустое помещение держать, потому что вам так нравится - прийти и одной побыть на ледовой арене и уйти. Это всё, передо мной вы обязательства выполнили. А вот если вы взяли на себя обязательство провести концерт, продали кучу билетов людям и не провели, вам надо, конечно, всё вернуть. У нас, к сожалению, в этом году были такие причины. Были случаи, когда действительно отменяли концерты, были причины, когда отменяли, потому что не мог исполнитель, когда не продавались билеты в должном количестве. Вот сейчас "Звери" были отменены. Организатор позвонил, извинился, говорит: "На три миллиона всего продали билетов". Он заранее предупредил, письмо написал. Ему невыгодно, он уходит в минус, поэтому отменяет. А был такой прецедент, когда концерт отменили, и людям до сих пор за билеты не вернули деньги».

Директор ООО «Проконцерт» Наталья Пронь полагает, что отмена мероприятий всегда происходит по разным причинам. Она привела примеры с громкими отменами в Пскове и объяснила, по каким причинам концерты все-таки не состоялись.

Фото: Наталья Пронь / «ВКонтакте»

«Если и была отмена, то исключительно из-за плохой продажи билетов. В частности, у группы "Звери". Но если нет площадки, то человек и не встает, не пытается организовать концерт. У Holiday Boy была другая проблема: там организатор концерта не справился с техническим райдером. Это как бы другая история. А с "Зверями" — плохая продажа, артист сам принимает решение, экономически выгодно ему ехать или нет. Потому что аренда площадок, техническое оборудование, проезд, проживание — это всё дорогостоящая история. В данный момент со "Зверями" произошло следующее. Прошлый концерт "Зверей" прошел при полном аншлаге. Сейчас, может быть, упала покупательская способность, может быть, есть какие-то другие причины. Может быть, люди пошли на другие концерты, потому что два года назад уже были на "Зверях". Плюс смотрите: сейчас в Ледовом дворце будет концерт Вани Дмитриенко, что тоже интересно разной публике — и молодой, и среднего возраста».

Исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков пояснил, почему, на его взгляд, к нам в город не приедет Баста или Григорий Лепс.

«Причина на самом деле далеко не одна. Первая — экономическая. Я, честно говоря, не знаю деталей по группе "Звери", но общая логика такова: когда билеты плохо продаются, организатор понимает, что везти артиста нет смысла, так как это может привести к убыткам. Есть также технические и логистические причины. Технические возникают, если что-то не совпадает с райдером или оборудованием; такие прецеденты редки, но бывают. Логистические связаны с тем, что артист может не успеть из-за особенностей маршрута. Пожалуй, эти три группы причин основные. У каждого артиста есть свой потолок посещаемости конкретно в нашем городе, потому что Псков небольшой. Поэтому дело не только в деньгах. Да, дорогие билеты отпугивают людей, но существует еще нюанс: количество поклонников того или иного исполнителя физически ограничено размером города. Если я не люблю группу, я не пойду на нее ни за 500 рублей, ни за 5000. Так что этот фактор тоже важен. Однако то, что нам не хватает большой площадки, - факт. Наличие такой арены позволило бы привозить целый ряд артистов, которые сейчас просто не могут приехать в Псков из-за высокой стоимости шоу и гонораров. Например, условные Баста, Григорий Лепс или другие крупные звезды скорее всего никогда не приедут сюда именно из-за отсутствия подходящей вместительной площадки. И это печально».

Сооснователь клуба «Супер», который некогда был популярной концертной площадкой, Игорь Лобков объяснил, что раньше удавалось привозить именитые группы, поскольку их гонорары были не такими большими. А сейчас, если разделить стоимость их гастролей в Пскове на количество билетов на концерт, - цены на них становятся недоступными для псковичей. Он назван две основные причины отмены концертов.

«Я думаю, что проблема А — высокие гонорары. Проблема вторая и номер один для нас — это отсутствие нормальной площадки. Ну, её нет просто»

Арт-директор клуба «Тир» Николай Маслов отмечает общий спад посещаемости концертов и фестивалей на фоне перенасыщенного рынка и сложностей с продвижением информации в соцсетях. Он объясняет отмены мероприятий рациональным решением организаторов – стремлением избежать убытков. Николай Маслов полагает, что технической базы для проведения концертов в городе достаточно.

Фото: Николай Маслов / «ВКонтакте»

«Сейчас рынок концертов перенасыщен. Спад посещаемости наблюдается не только в Пскове, но и по всей России — это касается как отдельных выступлений, так и крупных фестивалей или ночных мероприятий. После пандемии был заметный подъем из-за эффекта "соскучившихся зрителей", однако сейчас такой динамики уже нет. Высокая конкуренция и информационный шум в соцсетях приводят к тому, что анонсы теряются: без таргетированной рекламы донести информацию до аудитории становится крайне сложно. Что касается "Тира", то здесь могут проходить дискотеки, вечеринки, а на следующий день — концерты в жанрах от джаза до жесткого металла. Большинство артистов, скажем так, находятся на начальном уровне, хотя есть и команды, известные за пределами города. По поводу проведения [мероприятий]: в целом, наверное, всего хватает. Как звука, так света, бэклайна именно того, который на сцене находится. Если вдруг это какие-то очень сложные райдеры [технические требования], то всегда можно взять в субаренду в других прокатных компаниях. Что касаемо отмены [концертов]: я считаю, наверное, организаторы понимают свои убытки и затраты. И когда видят уже, что всю ситуацию не спасти, конечно же, наверное, они отменяют. Также бывает очень много случаев [отмен] со стороны артиста».

А вот в Великих Луках дела обстоят несколько иначе. Гастролей в их городе достаточно. Частых срывов не наблюдается. Заместитель директора по художественно-творческой работе великолукского ДК ЛК Анна Светлова рассказала о том, какие артисты и как часто приезжают в Великие Луки и почему выбирают для своих концертов именно площадку Дома культуры.

Фото: Анна Светлова / «ВКонтакте»