Псковские библиотекари познакомили участников международного проекта с «причудливым народом Причудья»

Сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова приняли участие в VII ежегодной онлайн-встрече специалистов общедоступных библиотек Российской Федерации и зарубежья в рамках Международного библиотечного проекта «Книжные мосты дружбы». На этот раз они обсудили тему «Единство в многообразии: традиции, язык, культура». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители библиотечной системы.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

С приветственным словом к участникам обратилась директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко. Модерировала видеоконференцию заведующая библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» Аля Зыбина.

Встреча началась с выступления главного библиотекаря псковской библиотеки «БиблиоЛюб» Ольги Брындиной, которая рассказала, как это учреждение развивает тему сохранения историко-культурного наследия России и знакомит своих читателей с этническим разнообразием нашей страны и богатыми ремесленными традициями разных народов.

Заведующая отделом администрирования социальных сетей и сайтов Центральной городской библиотеки Пскова имени Ю. Н. Тынянова Настасья Бурова в свою очередь познакомила собравшихся с удивительным коренным малочисленным народом Псковской области сето и рассказала, как история и культура этого народ представлена в виртуальном пространстве стараниями сотрудников Централизованной библиотечной системы Пскова.

Псковские библиотекари, в частности, создали в интернете виртуальную интерактивную экскурсию в королевство Сетомаа с игровым персонажем и заданиями, которые позволяют не просто узнать о традициях народа сето, но и выучить сетоские поговорки, сложить детали традиционного сетоского костюма и взять себе на заметку рецепты сетоских блюд. На сайте «ЦБС» г. Пскова также можно узнать, какие в псковских городских библиотеках есть книги, посвящённые народу сето. А для тех, кто желает проверить свои знания об этом коренном малочисленном народе, разработана увлекательная викторина.

Заместитель директора по работе с детьми Городской детской библиотеки им. А. Гайдара города Великие Луки Лариса Терешина рассказала про просветительский проект «Узелок на память», благодаря которому великолукские школьники знакомятся с традициями народов России и узнают много интересного про русские традиции в играх, мастер-классах, во время чаепитий с баранками и праздничных фольклорных посиделок.

Коллеги из Центральной городской библиотеки имени К. Маркса города Могилёва поделились опытом реализации издательского проекта «Республика Беларусь в формате ТИФЛО» и рассказали, как они работают со слепыми и слабовидящими людьми. В ответ псковичи предложили в следующий раз пригласить на «Книжные мосты дружбы» сотрудников Псковской областной специализированной библиотеки для незрячего и слабовидящего имени А. А. Бологова, которые обладают огромным опытом в своей сфере.

Сотрудники Витебской районной централизованной библиотечной системы из Куринской сельской библиотеки рассказали, как они создали у себя в учреждении этноуголок, который знакомит читателей с местными традициями и народными ремёслами, а их коллеги из Коптянской сельской библиотеки имени Михася Лынькова поделились интересными формами работы с местным населением, благодаря которым в этой библиотеке реализуются «нестандартные выставочные практики» при активном участии жителей агрогородка, которые приносят из дома семейные реликвии, старинные предметы и собственные поделки для всеобщего обозрения.

Людмила Слабченко также напомнила, что проект «Книжные мосты дружбы» вот уже несколько лет входит в сводный план Российской библиотечной ассоциации, что является подтверждением его значимости и полезности. И поэтому призвала коллег в следующем году продолжать наводить эти «книжные мосты» и делиться друг с другом полезными профессиональными практиками.

«Книжные мосты дружбы» - это инициатива Централизованной библиотечной системы города Пскова, которая с 2020 года способствует обменом опытом между специалистами библиотек России и Белоруссии.