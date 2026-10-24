«Северное сияние»: гала-концерт в Пскове объединил народы Севера, Сибири и Дальнего Востока

Гала-концерт «Северное сияние» участников Межрегионального смотра творческих коллективов этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ прошел Псковской областной филармонии сегодня, 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Концерт объединил коллективы из Пскова, Великих Лук, Гдова, Санкт-Петербурга, Кемерово, Калининграда, Магадана, Новосибирска, а также Псковской и Магаданской областей и республики Хакасии.

Открыли Гала-концерт солистка заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» Светлана Дмитриева Заслуженный коллектив народного творчества „Театр танца „Русские узоры".

Далее выступил Театр моды национального костюма «Славутница» из Санкт-Петербурга, занявший первое место на международном конкурсе «Санкт-петербургской ассамблеи искусств». Коллектив представил коллекцию реплик молодежных костюмов комплексов русского севера конца XIX-начала XX веков «Краски севера» и «Губернский город». Костюмы сшиты руками участников театра моды.

Солистка ансамбля песни и танца «ЭНЭР» из Магаданской области Валерия Судинова исполнила вокальный номер «Зов предков». Кроме того, зрители услышали сказку на корякском языке «Хариус и Камбала» в исполнении Ольги Неёловой.

Также в рамках концерта выступили Фольклорный ансамбль «Уграда», Ансамбль «Ивушки», Детский фольклорный ансамбль сето «Птенцы» и вокальная группа «Гайтан» из Псковской области.

Молодежный театр моды «Абстракция» из Великих Лук показал коллекции «Дымковская игрушка» и «Небесные миражи». Хореографический ансамбль «Псковские кружева» представил танец народа сето и праздничную пляску. Ансамбль «Рудница» из Гдова исполнил шуточную свадебную песню Гдовского района «Как пошла наша устишка».

Завершили программу выступления Детского ансамбля «Кункузези» из Республики Хакасия с программой «Айланыс» (возвращение к истокам), шорского фольклорно-этнографического ансамбля «Чылтыс» («Звезда») из Кемеровской области, а также тувинская народная песня в исполнении Дарьи Романовой.

Завершился вечер благодарственными словами Министра культуры Псковской области Илианны Петровой и председателя оргкомитета межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов севера, Сибири и дальнего востока Российской Федерации Елены Шаровой.

«Дорогие друзья, у нас сегодня с вами действительно огромный праздник. Так радостно испытывать эти эмоции, чувствовать эти невероятные энергетику, атмосферу, которые сегодня царят в этом зале. Столько гостей к нам приехало к нам с вами на древнюю псковскую землю. Наверное в этот вечер каждый из вас смог особенно ярко почувствовать то, насколько многогранна, разнообразна, самобытна и удивительна наша страна. Все мы очень разные: 194 народа живет в нашей великой стране. Есть вещи, которые, безусловно всех нас объединяют, — наши великая история, духовность, богатейшее культурное наследие и, конечно же, наши единые духовные и нравственные ценности. Мне хочется сказать самые теплые слова благодарности всем нашим гостям, коллективам Псковской области, всем, кто выступал сегодня на этой сцене, и всем вам, что вы разделили с нами радость сегодняшнего вечера. Самые искренние слова признательности министерству культуры Российской Федерации за то, что Псковская область с большими ответственностью и радостью впервые приняла у себя межрегиональный смотр», — сказала Илианна Петрова.

«Дорогие друзья, здесь на этой Псковской земле, которая восхитила нас, которая пропитана верой, любовью и искренностью. Здесь не только начинается Россия, здесь и в частности на этой сцене начинается содружество творческих проектов, дальнейших планов. Огромные слова благодарности правительству и министерству культуры Псковской области, Дому народного творчества — это замечательные профессиональные, искренние и душевный люди, которые помогли сотворить этот проект на Псковской земле. Без них не было бы ничего», — заявила Елена Шарова.

Далее прошло награждение участников Гала-концерта.

Проект направлен на сохранение и развитие культурных традиций, а также на привлечение внимания общественности к актуальным вопросам поддержки коренных малочисленных народов.

Организаторами Смотра стали Министерство культуры Российской Федерации при содействии Правительства Псковской области и Калининградской общественной организации «Арт-Содружество».