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Псковский музей проведёт тематическое занятие по советскому искусству

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Тематическое занятие «Советское искусство. Плюсы, минусы, подводные камни» пройдёт 31 октября в картинной галереи Псковского музея. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Участникам предстоит проследить путь от революционного авангарда к утверждению соцреализма, разобрать, как менялись задачи искусства в 1930-1950‑е годы, и увидеть, какие возможности открывались в период «оттепели». Отдельное внимание организаторы уделят неофициальной художественной сцене 1960-1980‑х годов и тем пространствам, где художники искали свой язык вне рамок официальных установок. 
 
Занятие начнётся в 15:00. Для участия необходима предварительная запись по телефону +78112331603.

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