Променад-концерт в рамках акции «Ночь искусств» в «Михайловском» посвятят языку Пушкина, объединяющему народы

Пушкинский променад-концерт «В единстве культур — сила народа» подготовили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» к Всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, 3 ноября жителей и гостей Псковской области ждёт своего рода путешествие (променад) по трём выставочным залам в Научно-культурном центре музея-заповедника. Для этой акции в «Михайловском» подготовили специальные мини-экскурсии у отдельных экспонатов, игровые и музыкальные эпизоды. По замыслу разработчиков проекта и концертные номера, и рассказы ведущих призваны раскрыть главную тему праздника: Россия — одна из самых многонациональных стран мира и на её территории насчитывается без малого двести этнических групп, каждая из них — со своей культурой. Людей здесь объединяет русский язык — язык Пушкина. Участникам променад-концерта напомнят, что поэт всегда проявлял живой интерес к культуре и быту малых народов России и обращался к ним в своём творчестве.

Гости побывают в экспозиционном пространстве «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский мемориальный ландшафт», где пойдёт речь о золотой осени — той, какой она предстаёт в стихах Александра Сергеевича, и той, какой видят её современные художники и музыканты.

Вторая «станция» праздничного маршрута — выставка «Вот мельница…». Этот раздел променад-концерта озаглавлен «По-настоящему народный музей»: ведь история воссоздания водяной мельницы в деревне Бугрово стала ярким примером того, как общими усилиями создаётся новое культурное пространство.

В следующем выставочном зале участников акции встретят «Цыганы шумною толпою…» — с танцами, «литературным оракулом» и рассказом о том, как поэт кочевал по Бессарабии с табором, а потом воспел дух вольнолюбивого народа в романтической поэме.

Завершится действо концертом в малом зале НКЦ. В его программе — выступления артистов Пушкиногорского культурно-досугового центра и учащихся Пушкиногорской районной школы искусств имени С.С. Гейченко.

Начнут променад-концерт «В единстве культур — сила народа» в 18.00. Участие в нём бесплатное.