Дом офицеров в Пскове готовит творческие программы к наступающему Новому году

Ежегодно в канун новогодних праздников и в период новогодних каникул Дом офицеров становится одним из центральных мест культурного отдыха псковичей и гостей города. Представленная афиша отличается разнообразием программ и дает возможность выбора посетителям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении культуры.

Фотографии: Дом офицеров

Особого внимания заслуживают премьерные новогодние программы для юных зрителей. В этом году традиционный праздник-хоровод с Дедом Морозом у елки пройдет в компании героев из русских народных сказок.

«Волшебство и радость Нового года, благодаря появлению Деда Мороза, вновь окажутся сильнее любых проказ в игровой программе "Волшебные приключения волка и козлят", и, как нельзя кстати, приближающийся 2027 год - год козы – будет созвучен одному из главных персонажей сказочной интриги у елки», - рассказали в Доме офицеров.

Для более старших зрителей, учащихся 5-8 классов, готовится новогодняя программа в стиле дискотеки с интерактивной программой.

Традиционно под Новый год заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» приглашает на театрализованные постановки. Мюзикл «Новогодние приключения Маши и Вити», вокальные партии в котором исполняют солисты детской студии «Позитив», зарекомендовал себя как «аншлаговая постановка прошлых сезонов». Показ мюзикла пройдет 25 декабря на сцене Дома офицеров.

Премьерой в «Новогодней афише Дома офицеров» заявлен показ хореографической постановки «По тропинкам псковских сказок». Новая сказка наполнена танцевальными театрализованными сценами талантливых исполнителей в стилизованных ярких костюмах. По режиссерскому замыслу постановка основана на уникальном псковском фольклоре, что создает особый колорит культуры, языка и мировосприятии жителей Псковщины.

Показ сказок под Новый год проходит с обязательным поздравлением и интерактивом от Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Для взрослой аудитории в афише представлены разные по жанрам концертные программы: Оркестр Cagmo с новой программой по хитам короля поп-музыки «Симфония Майкла Джексона при свечах», концерт Белорусского государственного ансамбля «Песняры», от Московского театра комедии спектакль с участием популярных актеров театра и кино «Чудо в большом городе».

В конце новогоднего творческого марафона, по традиции, состоится показ Театрализованного хореографического спектакля «Ночь перед Рождеством» от Театра танца «Русские узоры».