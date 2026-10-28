Четыре творческие площадки представит Псковской музей на «Ночь искусств»

Четыре творческие площадки будут представлены на музейной акции «Ночь искусств», которая пройдет в музейном комплексе «Двор Постникова» (улица Олега Кошевого, дом 2) 3 ноября с 16:00 до 20:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Афиша и изображения предоставлены Псковским муземм-заповедником

На творческой площадке «Изразец-коллаж» гости мероприятия смогут создать собственную изразцовую плитку из бумаги –яркую, как из сказки. Симметрия, ритм, цвет – как у настоящих мастеров, только чисто и без глины. «Здесь не делают поделку – здесь создают маленькое произведение искусства», — отметили в музее.

На творческой площадке «Фантастические звери» после просмотра старинных карты на выставке «Листая земли, страны и века», узнав, как ученые и путешественники описывали диковинных зверей из далеких стран, все желающие получат возможность «создать» своего удивительного сказочного зверя, продумать, где бы он смог обитать и чем питаться.

Творческая площадка «Искусство зовет!» приглашаем гостей музея погрузиться в мир советского агитационного плаката – яркого, эмоционального и узнаваемого жанра графического дизайна ХХ века. На площадке «Искусство зовет!» можно будет не только узнать историю знаменитых плакатов, но и создать собственный – в лучших традициях эпохи.

На творческой площадке «Лицевой летописный свод» все желающие смогут почувствовать себя настоящим иллюстратором XVI века. Гостям предстоит создать краску и разукрасить страницу Лицевого летописного свода.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +78112292259.