«Анализируй этно»: Поезд в сад

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Анализируй этно». В новом выпуске ведущая Ольга Миронович разберется, кто такие поезжане и зачем наши псковские предки «лисоньку гоняли».

Гости студии – руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина и хормейстер того же ансамбля Евгения Листкова. Главной темой разговора станет новый проект фольклорного коллектива «Уграда» – грандиозная постановка под названием «Сад», жанр которой трудно определить. Ведь это не просто реконструкция традиционного псковского свадебного обряда, а его трансформация в сложное и увлекательное действо, призванное и воспроизвести подлинный памятник народной культуры, и вовлечь современного псковича в переживания, которые испытывали его пращуры. Как это сделано, почему авторы назвали свое представление «Садом» и зачем оно выстроено таким образом, что меняется в зависимости от того, кто в нём участвует, объяснят его создатели.

Гости программы также поразмышляют о том, почему во многих национальных регионах России свадьбы в традиционном стиле уже снова вошли в моду и только у русских людей это пока не тренд, а эксклюзив, и могут ли такие проекты, как «Сад», изменить ситуацию.

А заодно гости студии вспомнят, кто придумал деревню Уграда и как возникновение этого населённого пункта на карте Псковской области связано с президентом России.

Начало программы – в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.