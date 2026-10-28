 
Культура

«Анализируй этно»: Поезд в сад

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Анализируй этно». В новом выпуске ведущая Ольга Миронович разберется, кто такие поезжане и зачем наши псковские предки «лисоньку гоняли». 

Гости студии – руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина и хормейстер того же ансамбля Евгения Листкова. Главной темой разговора станет новый проект фольклорного коллектива «Уграда» – грандиозная постановка под названием «Сад», жанр которой трудно определить. Ведь это не просто реконструкция традиционного псковского свадебного обряда, а его трансформация в сложное и увлекательное действо, призванное и воспроизвести подлинный памятник народной культуры, и вовлечь современного псковича в переживания, которые испытывали его пращуры. Как это сделано, почему авторы назвали свое представление «Садом» и зачем оно выстроено таким образом, что меняется в зависимости от того, кто в нём участвует, объяснят его создатели. 

Гости программы также поразмышляют о том, почему во многих национальных регионах России свадьбы в традиционном стиле уже снова вошли в моду и только у русских людей это пока не тренд, а эксклюзив, и могут ли такие проекты, как «Сад», изменить ситуацию.

А заодно гости студии вспомнят, кто придумал деревню Уграда и как возникновение этого населённого пункта на карте Псковской области связано с президентом России. 

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