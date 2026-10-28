Мастер-класс по созданию куклы и «Секреты сетоской кухни»: в Изборске представили программу «Ночи искусств»

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств - 2026» состоится в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 3 ноября под девизом «В единстве культур – сила народа». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, в рамках акции в стенах музея пройдут экскурсии, мастер-классы и кинопоказы.

Афиша предоставлена Государственным музеем-заповедником «Изборск»

В ансамбле Изборской крепости в 19:00 пройдет экскурсия по вечерней крепости «Каменный страж земли русской», а с 17:00 до 22:00 все желающие смогут посетить кинопоказ художественного исторического фильма режиссера Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» 1938 года выпуска.

В Выставочном зале музея в «Ночь искусств» запланированы мероприятия, посвященные народу сето: в 20:30 начнется экскурсия по выставке, где также пройдет демонстрационный мастер-класс по ткачеству «Сето. Уникальные украшения. Традиционная одежда», а с 21:00 до 22:00 гостям мероприятия расскажут о традиционных блюдах народа сето на «Секретах сетоской кухни».

На территории экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» в доме купца Анисимова с 17:00 до 21:00 гости музея смогут принять участие в средневековых настольных играх «Мельница», «Дальдоза», «Алькерк»

На территории «Изборской палаты Русской словесности и Православной веры» во флигеле дома купца Анисимова с 17:00 до 22:00 будут показывать документальный фильм о создании Изборской палаты Русской словесности и Православной веры с росписями народного художника СССР Петра Оссовского «Изборский дух».

В детском музейном центре «Родная сказка» в доме купца Шведова в 17:00 начнется экскурсия-диалог по интерактивной выставке «Детство – дело серьезное», а в 18:00 стартанет музейное занятие, знакомство с народным промыслом глиняной игрушки, «Родная игрушка».

Также с 17:00 до 21:00 состоится мастер-класс по созданию тряпичной куклы в традиционной одежде «Встречают по одежке».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8112) 33-16-17, или по почте izborsk331617@yandex.ru.