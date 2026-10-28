Концерт из цикла «Игорь Корнелюк. Органное измерение» состоится в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Игорь Корнелюк. Органное измерение» состоится в воскресенье 1 ноября в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примут участие петербуржские органисты: выпускник кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель класса «Орган» в ДМШ №8 им. Г.П. Вишневской Кронштадтского района города Санкт-Петербург, лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов Сергей Буслов и выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Специального фортепиано», лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов, преподаватель класса «Орган» в Детской музыкальной школе имени Г.А. Портнова в Санкт-Петербурге Дарья Царенко.

В программе концерта «Игорь Корнелюк. Органное измерение» прозвучат полюбившиеся публике эстрадные хиты и монументальные симфонические и кинематографические произведения из популярных российских сериалов «Бандитский Петербург» и «Мастер и Маргарита», снятые режиссёром Владимиром Бортко, в органной и академической обработке.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Мероприятие состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.