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Псковских школьников познакомили с историей деревни Будник, где родился Владимир Красное Солнышко

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Ребята из каникулярного лагеря средней общеобразовательной школы №16 города Пскова имени Героя России Алексей Воробьёва прошли квест «Легенда о князе» в библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова, на этот раз библиотечное мероприятие из цикла «Городский секреты: истории в кирпичах» было посвящено истории деревни Будник, где по преданию родился внук княгини Ольги князь Владимир Святославич, крестивший Русь.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

Участникам квеста надо было под руководством сказительницы Лады собрать заветные печати Владимира Красное Солнышко на четырёх станциях: «Летописной», «Ключница», «Следовик» и «Археологи».

В ходе испытаний библиотекари познакомили школьников с историческими источниками, в которых деревня Будник упоминается как место рождения князя Владимира Святославича, проверили ребят на внимательность и умение запоминать самое важное, научили читать следы и работать с артефактами.

Квест завершился мастер-классом: каждый школьник смог сделать себе личный оберег – традиционную куклу-мотанку.

 

В следующий раз в конце ноября в библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич состоится завершающее мероприятие из цикла «Городские секреты: истории в кирпичах» – игра «Я помню! Я горжусь».

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