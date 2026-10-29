С кого срисовали Старуху Шапокляк и на кого похожа Фрекен Бок, рассказали псковским школьникам 

Специальное мероприятие для школьников по книге Сергея Капкова «Легенды студии Союзмультфильм» провела псковская библиотека – Центр детского чтения в честь Международного дня анимации, который отмечается 28 октября, а также к 90-летию студии «Союзмультфильм», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

В ходе мероприятия ребята узнали, как рождалась серия мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену, кто придумал Чебурашке огромные уши и с кого художник срисовал Старуху Шапокляк.

Библиотекари также рассказали детям, почему на первых эскизах Винни-Пух был похож на одуванчик и как голос озвучившего его Евгения Леонова сделали мультяшным, а также на кого похожа Фрекен Бок и почему её образ немного расстроил актрису, которая озвучивала этот персонаж в мультфильмах про Малыша и Карлсона. И как школьники в СССР писали в «Союзмультфильм» письма, жалея Волка из «Ну, погоди!» и уговаривая мультипликаторов сделать хоть раз так, чтобы «досталось и зайцу тоже».

Дети также узнали, что автору историй про мальчика Дядю Фёдора, кота Матроскина и пса Шарика Эдуарду Успенскому сначала не понравилось, как художники их изобразили, что для артиста Олега Табакова кот Матроскин стал самой узнаваемой его ролью, и что в современном продолжении этого мультсериала этого персонажа озвучивает его сын Антон.

Библиотекари также объяснили ребятам, чем художник отличается от отрисовщика, сколько картинок надо было нарисовать на заре мультипликации, чтобы снять всего одну минуту мультфильма, и как компьютерные технологии теперь помогают мультипликаторам делать это намного эффективнее и быстрее.

А маленькие читатели библиотеки – Центра детского чтения в свою очередь рассказали библиотекарям, кто их самые любимые персонажи в этих и других мультфильмах и какие мультфильмы студии «Союзмультфильм» им нравятся больше всего.