Стали известны афиши Псковского театра на декабрь и новогодние праздники

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина приглашает зрителей провести декабрь и праздничные дни в театре. Труппа возьмет только два выходных дня — 31 декабря и 1 января, а только за период зимних каникул, со 2 по 10 января, сыграет 33 спектакля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Главным событием декабря станет премьера экспериментального спектакля «Дневник Хармса» в Новом зале. Над спектаклем работает один из самых ярких авангардистов современного петербургского театра режиссер Роман Муромцев. Предметом сценического освоения стало наследие Даниила Хармса — одного из первооснователей литературы абсурда, причем в центре внимания создателей оказались не проза и не стихи, а дневниковые записи писателя — материал, который прежде никогда не подвергался инсценировке. Спектакль адресован зрителям, которые не боятся разрушения шаблонов и ждут от театра новых неожиданных эстетических и интеллектуальных впечатлений. Премьерные показы состоятся 11, 12, 13, 18, 19 и 20 декабря в 19:00, а также 8 января в 14:00.

В декабре зрителей Всероссийского фестиваля моноспектаклей «Наедине со всеми» ждут два заключительных спектакля. 1 декабря на большой сцене будет показан «Небесный тапер» (Нижний Новгород) в постановке Александра Ряписова. Спектакль сводит двух героев, между которыми почти три столетия: святую блаженную Ксению Петербургскую и композитора Олега Каравайчука. Роли исполнит актриса Нижегородского академического театра драмы им. М. Горького Наталья Кузнецова, уже знакомая псковскому зрителю: ее моноспектакль «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» в 2019 году был показан на Пушкинском театральном фестивале в Пскове.

А 6 декабря в 15:00 и 19:00 на малой сцене состоится ранее не анонсированный спектакль программы «Любофф» Камчатского театра драмы и комедии, лирическая комедия режиссера Сергея Батаева — исповедь женщины-модельера о любви и стремлении к счастью, нелепых и трагических проявлениях жизни, несбывшихся мечтах и надеждах.

В зимней афише — хиты юбилейного года. Спектакль «Два капитана» по роману Вениамина Каверина можно будет увидеть 9 декабря, 4 января, а также 5 января в 13:00 и 19:00. Музыкальный цикл Дмитрия Месхиева, посвященный песням отечественного кино, «Где-то на белом свете…» покажут 10 и 15 декабря (первая серия), 6 декабря, 12 декабря и 4 января (вторая серия).

В декабре и январе репертуар традиционно объединяет русскую и мировую классику и современную драматургию. На большой сцене — «Ревизор» Николая Гоголя (2, 27 декабря, 9 января), «Зойкина квартира» (3 декабря, 2, 3 января) и «Морфий» Михаила Булгакова (26 декабря, 6, 7 января), «Влюбленные» Карло Гольдони (4 декабря, 8 января), «Дядя Ваня» Антона Чехова (11 декабря), «Маленькие трагедии» (20, 29 декабря) Александра Пушкина, «Пигмалион» Бернарда Шоу (23 декабря), «Мой не мой» по пьесе современного белорусского драматурга Андрея Иванова «С училища» (13 декабря). На малой — «Баба Шанель» Николая Коляды (5 декабря, 10 января), пушкинские «Пиковая дама» (16, 17, 29, 30 декабря, 9 января), и «Метель» (12, 15, 19 декабря, 2 января), «Амфитрион» Мольера (18 декабря), «Сережа очень тупой» (22 декабря) Дмитрия Данилова, «Бовари» Гюстава Флобера (24, 25 декабря) и другие.

Стоит обратить внимание на юбилейные показы двух спектаклей: 17 декабря труппа сыграет «Пиковую даму» в 200-й раз, а 3 января — «Зойкину квартиру» в 50-й раз. Это значит, что оба спектакля любимы публикой, и их посмотрели в сумме больше 40 тысяч зрителей.

В праздничные каникулы юных зрителей ждет «Пиратский Новый год» (26, 30 декабря и 4 января) и все бэби-спектакли репертуара: «Год Жирафа», «Океан», «Невероятные приключения голубя Петра», «Большое космическое путешествие», «Один день в лесу», которые будут показаны как в течение всего декабря, так и в зимний каникулярный период.

Билеты на декабрь и январь уже можно доступны на официальном сайте театра.

Театр напоминает зрителям, что в связи со сменой билетной системы на данный момент в кассе осуществляется продажа только на мероприятия октября и ноября.