«Квартирник»: Губернаторскому симфоническому оркестру - 30 лет. Часть 2

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжает цикл программ «Квартирник», посвященных 30-летию Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову придут прекрасные представительницы струнной части оркестра: Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный деятель искусств Псковской области Елена Соколова (скрипка, концертмейстер), Светлана Смолина (альт, концертмейстер), Ольга Федорова (скрипка) и Виктория Павлова (виолончель, концертмейстер).

Они поделятся своими историями появления в симфоническом оркестре, а также расскажут, что интереснее - исполнять «наиклассическую» классику или экспериментировать с произведениями, может ли в Пскове появиться консерватория и смогут ли роботы заменить музыкантов симфонического оркестра.

И, конечно же, участницы программы исполнят прямо в студии несколько произведений и своим мастерством на несколько минут «парализуют» работу сотрудников медиахолдинга «Гражданская пресса».

Начало «Квартирника» в 13.07. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.