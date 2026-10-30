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Выставка «…Я могу творить» встречает гостей у въезда в мемориальную усадьбу «Михайловское»

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Неизменным интересом гостей Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» пользуется баннерная выставка «…Я могу творить», развёрнутая на автостоянке близ мемориальной усадьбы поэта.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта экспозиция знакомит туристов с яркими образцами произведений изобразительного искусства из фондовых коллекций Пушкинского заповедника. Репродукции графических листов и живописных полотен Владимира Фаворского, Игоря Ершова, Юрия Игнатьева, Василия Звонцова, Вадима Смирнова, Бориса Козмина, Дмитрия Титова, Сергея Репина, Галины Худницкой и других художников служат иллюстрациями к пушкинским строкам. На двадцати стендах размещены цитаты из лирических стихотворений, пролога к поэме «Руслан и Людмила» («У лукоморья дуб зелёный…»), «деревенских» глав «Евгения Онегина», поэмы «Граф Нулин» и трагедии «Борис Годунов» — произведений, созданных ссыльным поэтом в своём родовом имении.

В «Михайловском» отметили, что подобные «въездные» выставки, при всей их внешней скромности, очень важны: они помогают посетителям музея-усадьбы сразу настроиться на поэтический лад. Кроме того, они — яркое подтверждение того, что для многих мастеров изобразительного искусства, представляющих разные поколения и разные художественные школы, псковские пушкинские места всегда становились «точкой силы» и источником вдохновения.

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