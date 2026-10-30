Пять концертов органной музыки состоятся в Пскове в ноябре

Пять концертов органной музыки пройдет в ноябре в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концертов.

Фото и афишу предоставил настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

Первый из концертов под названием «Игорь Корнелюк. Органное измерение» состоится в воскресенье, 1 ноября, в 17:00. В нём выступят петербургские музыканты Сергей Буслов и Дарья Царенко. Это дуэт учителя и ученицы, представляющий преемственность поколений российской органной школы. Музыканты уходят от восприятия органа как исключительно «музейного» или сугубо церковного инструмента. Они представляют его как современный, живой и многоликий оркестр, понятный широкой публике. Вместо строго академического репертуара дуэт делает ставку на эклектику. Они объединяют в рамках одного концерта немецкое барокко, мировую классику, современные саундтреки из кино и драйвовые рок-хиты.

Второй органный концерт под названием «Антология органного шедевра» состоится в субботу, 7 ноября, в 17:00. В нём со своей оригинальной программой выступит петербургский органист Александр Патрушин, которого выделяет стремительный карьерный взлет, редкое сочетание виртуозной фортепианной базы с академической органной традицией.

Третий органный концерт под названием «Откровения органа» состоится в воскресенье, 15 ноября, в 17:00. В нём выступит органистка из Санкт-Петербурга Светлана Фурник. Как отметили организаторы, её уникальность заключается в её самобытном исполнительском стиле, тяге к масштабным музыкальным экспериментам и концептуальному объединению эпох. Как лауреат международных конкурсов, она завоевала признание слушателей по всей России — от Москвы до Сахалина.

Четвёртый концерт органной музыки под названием «Мир органа Микаэла Таривердиева» состоится в воскресенье, 22 ноября, в 17:00. В нём примет участие петербургская органистка Мария Коронова. Её уникальность заключается в том, в её стремительном взлёте на вершину академического музыкально олимпа и абсолютном триумфе на самом престижном органном состязании России.

И последний, пятый концерт органной музыки под названием «Музыкальный витраж» состоится в субботу, 28 ноября, в 17:00. На нём выступит петербургский органист Александр Новосёлов, которого организаторы признают уникальной фигурой на отечественной академической сцене, сочетающая в себе виртуозную классическую школу, просветительский талант и смелый новаторский подход к исполнению. В 2025 году музыкант был удостоен звания Заслуженного артиста Республики Карелия.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятий от 60 до 70 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.