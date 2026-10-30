«Притяжение»: в псковском Центре туризма и творческих индустрий открылась выставка местной художницы

Выставка «Притяжение» псковского художника Любови Желтышевой открылась в выставочном зале Дома Беклешова сегодня, 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Любовь Желтышева ведет выставочную деятельность с 2008 года и представляет свое искусство на персональных и коллективных экспозициях не только в Псковской области, но и на всероссийских и международных выставках.

За этот период художница представила более двадцати персональных выставок, среди них были: «Другая сторона» (2025), «Притяжение» (2026), «Время созерцать» (галерея «Цех», 2019) и «#ВСЁЧУВСТВО» (Пространство купца Лапина, 2023). В рамках всероссийских проектов творчество Желтышевой было представлено на Карельских биеннале изобразительного искусства в Петрозаводске (работы «Космос», «Энергетика сдержанности», «Нить времён»), на Московском салоне абстрактного искусства (проект «Абстракт» в галерее Багратуни), а также на выставках в ЦДХ в Москве. Международный вектор творчества автора представлен серией проектов в Риге (Латвия), проходивших в рамках Дней русской культуры (галерея «Art-refuge Alberts») и на площадке музея «Дом Менцендорфа», а также интерактивными экспозициями в Санкт-Петербурге (Арт-пространство «Окна»).

С 2019 года Любовь Желтышева является членом Творческого союза художников России и участвует в крупных групповых и кураторских проектах Союза.

Представленная экспозиция, по словам организаторов, объединяет произведения автора — от фигуративного мистического реализма к лирической абстракции.

«Я хочу поделиться с вами мыслью, которая стала скрытым двигателем этой выставки: о нашем внутреннем притяжении, о природе этого внутреннего притяжения. Мы живем в такое странное, стремительное время, когда нейросети за секунду могут сгенерировать любую идеальную картинку, портрет или пейзаж. И для меня особенно ощутим сейчас нарастающий, знаете, дефицит настоящего, живого, уязвимого человека. Поэтому здесь я оставляю осязаемый человеческий след, эти полотна, потому что они написаны моими пальцами, руками», — поделилась Любовь Желтышева.

Выставка представлена в двух концептуальных залах: «Внутренний пейзаж» и «Оторваться».

В первом зале представлены серия портретов коллег-художников 2026 года, а также пейзажи и натюрморты. Среди них: «Безымянная», «Портрет Виктора Сиренко», «Портрет Петериса Скайсткалнса» из серии «Внутренний пейзаж» (2026), «Ветер» (2012), «Возлежащая» (2011) и другие. Все произведения этого зала созданы в уникальной авторской технике.

«Здесь вас встречают портреты моих друзей-художников Виктора Сиренко и Петериса Скайсткалнса. Это художники, за плечами которых хорошая школа и огромный опыт, художники, которых я очень ценю. А между ними расположилось мое альтер-эго, моя «Безымянная», пришедшая из-под сознания. И все они входят в серию внутренних пейзажей. Дело в том, что когда я их писала, я отталкивалась непосредственно не только от внутреннего, то, что я испытываю, зная и понимая их творчество и их самих, но еще и от анатомических особенностей. А что касается «Безымянной», то она пришла внезапно из чистого подсознания, и я ее только зафиксировала и удивилась. Она была первой в этой тройке», — рассказала художница про экспозицию первого зала.

Второй выставочный зал демонстрирует переход автора к холсту и акрилу. В нем представлены лирические абстракции, которые фиксируют путь художника к пустоте, свету и свободному кинетическому движению.

В этом зале форма растворяется, а человеческий свет превращается вспышки света в чистый воздух и свободный порядок. Я не так быстро освобождалась, освобождала пространство своих абстрактных работ от слоя красок, от плотности красок. Это происходило медленно, но всё-таки вот влекло меня к этому воздуху, к этому свободному вдоху. Здесь вы видите работы-трансформеры этого года. Вы почитаете и убедитесь в том, что они имеют две точки, на которые можно смотреть, рассматривать два положения», — рассказала Любовь Желтышева про экспозицию второго зала.

В ходе открытия гости могли познакомиться с работами, задать вопросы автору и поделиться своими впечатлениями.

Выставка будет представлена до 30 ноября в Центре туризма и творческих индустрий Пскова по адресу: ул. Георгиевская, д. 4.