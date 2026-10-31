Творческий вечер заслуженной артистки России Аллы Любовской пройдёт в Великих Луках

Творческий вечер заслуженной артистки РФ Аллы Любовской состоится в Великолукском драматическом театре 1 ноября. Начало в 17:00. Об этом сообщили на сайте Великолукского драматического театра.
Фото: Великолукский драматический театр
Мероприятие пройдёт в фойе второго этажа. Гостям расскажут о творческом пути актрисы, покажут архивные фотографии и фрагменты спектаклей прошлых лет.
Артисты театра подготовили концертную программу с песнями и юмористическими номерами. Вечер проведёт художественный руководитель театра.
Творческий вечер состоится по адресу: Великие Луки, Октябрьский проспект, 28/13.