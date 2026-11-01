 
Культура

В Псковской области стартовал прием заявок на Национальную премию для управленцев в сфере культуры

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Прием заявок на вторую Национальную премию для управленцев в сфере культуры стартовал в Псковской области, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Афиша: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Министерство культуры Российской Федерации учредило премию, чтобы отмечать управленцев, которые формируют культурную среду. Участвовать могут руководители профильных ведомств, культурных и образовательных учреждений, художественные руководители, организаторы, программные директора, режиссёры и продюсеры культурных проектов.

Девять лауреатов определят в основных номинациях на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Среди специальных номинаций – «СВОя культура», «Творческая команда страны», «Молодежь в культуре» и «За бесценный вклад в развитие культуры». Пятая посвящена теме года, определенной указом президента РФ.

Финансовое поощрение победителю – один миллион рублей. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте национальной премии.

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