Экофестиваль «Дары природы» прошёл в Псковской областной библиотеке

Экофестиваль «Дары природы» состоялся в пространстве «Аквариум» Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова сегодня, 1 ноября. Организатором выступил клуб комнатного и садового цветоводства «Гармония». Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Перед открытием фестиваля для гостей выступил фольклорный ансамбль «Коледа». С приветственным словом к участникам обратилась руководитель клуба «Гармония» Людмила Иванова.
В рамках фестиваля организовали выставку, обмен и продажу комнатных растений, а также представили композиции из тыкв. Для посетителей провели мастер-классы по выращиванию овощей, в том числе моркови, и пересадке орхидей.
Кроме того, состоялась презентация картин «Краски осени» преподавателя школы искусств Тамары Проненко. Гости также могли принять участие в дегустации яблок, чайных сборов и фруктовых микстов, а также в цветочной викторине.
В библиотеке также подготовили книжную выставку «Цветочная мозаика» с изданиями о комнатных растениях. Отдельное внимание уделили книге Екатерины Кузнецовой «Растущие в темноте», посвящённой озеленению помещений с недостатком естественного света.