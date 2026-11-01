Экофестиваль «Дары природы» прошёл в Псковской областной библиотеке

Экофестиваль «Дары природы» состоялся в пространстве «Аквариум» Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова сегодня, 1 ноября. Организатором выступил клуб комнатного и садового цветоводства «Гармония». Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед открытием фестиваля для гостей выступил фольклорный ансамбль «Коледа». С приветственным словом к участникам обратилась руководитель клуба «Гармония» Людмила Иванова.

«Клуб наш создался в 2002 году, в этом году ему исполняется 24 года. Конечно, за это время многое изменилось, но всё равно наши занятия за эти 24 года не прекращались ни разу. Всё это время мы занимаемся в библиотеке имени Курбатова. Я хочу сказать несколько слов о нашей эковыставке. В самом названии заключается экологическое земледелие, то есть такой метод ведения хозяйства, который полностью исключает химические удобрения, а вместо этого делает упор на естественные биологические процессы. Главный принцип земледелия — кормить не растения, а почву, а почва сама накормит растения», — рассказала Людмила Иванова.

В рамках фестиваля организовали выставку, обмен и продажу комнатных растений, а также представили композиции из тыкв. Для посетителей провели мастер-классы по выращиванию овощей, в том числе моркови, и пересадке орхидей.

Кроме того, состоялась презентация картин «Краски осени» преподавателя школы искусств Тамары Проненко. Гости также могли принять участие в дегустации яблок, чайных сборов и фруктовых микстов, а также в цветочной викторине.

В библиотеке также подготовили книжную выставку «Цветочная мозаика» с изданиями о комнатных растениях. Отдельное внимание уделили книге Екатерины Кузнецовой «Растущие в темноте», посвящённой озеленению помещений с недостатком естественного света.