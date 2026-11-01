Псковичей приглашают к участию этнографическом диктанте

С 3 по 12 ноября жители Пскова смогут принять участие в большом этнографическом диктанте на площадке Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва. Об этом сообщили в библиотеке.

Участникам предложат проверить знания о культуре, традициях, языках и обычаях народов России.

«Наша страна — это настоящий калейдоскоп культур и народов! Вы когда-нибудь задумывались, сколько разных языков звучит на её просторах? А какие удивительные традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение? Пришло время проверить свои знания и узнать ещё больше о многообразии народов России!» — отметили организаторы.