Исполнительница авторской песни из Петербурга выступила для псковичей

Концерт петербургской исполнительницы авторской песни, постоянной участницы бардовских фестивалей Александры Тарновской «Музыка любви» прошел в псковской Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

Александра Тарновская без малого полтора часа пела собравшимся в актовом зале Василевки песни на стихи поэтов разных эпох. В том числе исполнила песню «Лиза», написанную ею на стихотворение Саши Черного «Мой роман», которая была впервые высоко оценена на фестивале авторской песни, организованной псковским бардом Игорем Плоховым. Александра Тарновская поприветствовала барда, который пришел на этот концерт, а также поблагодарила его за то, что с его «легкой руки» песня «Лиза» теперь пользуется неизменным успехом.

Отдельный блок концерта был посвящён песням на стихи супруга петербургской исполнительницы поэта Валерия Панасюка, который в прошлом году ушел из жизни. Для песни «Школьная любовь» Александра Тарновская пригласила двух мужчин из зала, Павла и Владимира, благодаря чему этот номер программы превратился в маленький спектакль.

Павел изображал хулигана и двоечника Казанина, в которого влюблены все девочки в классе, а Владимир – «тихого отличника в очках» Редискина, по которому в тайне от всех вздыхает лирическая героиня песни «Школьная любовь». Наградой всем троим стал смех зрителей.

По окончании концерта поклонники творчества Александры Тарновской преподнесли ей букеты, после чего растроганная гостья из Санкт-Петербурга спела для них еще несколько своих самых любимых песен.