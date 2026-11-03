«Ночь искусств» пройдет сегодня в Псковской области

Акция «Ночь искусств» пройдет сегодня в учреждениях культуры Псковской области. Псковская Лента Новостей представляет афишу мероприятий, чтобы псковичи могли выбрать мероприятия себе по душе.

Псковский музей-заповедник

В Псковском музее-заповеднике мероприятия, в частности, состоятся во Дворе Постникова (ул. Олега Кошевого, 2). Все желающие смогут посетить тематические экскурсии.

На экскурсии «Изразцовое кружево» посетители познакомятся с искусством изразцового ремесла на выставке «Зеркало псковской печи». Гости смогут проследить эволюцию стилей от горшковидных изразцов до модерна и увидеть изображения реальных и вымышленных существ. Экскурсию проведёт голландский купец.

Ещё одна мини-экскурсия будет посвящена выставке «Мстёра многоликая», которая знакомит с искусством знаменитого центра русской национальной культуры. Посетители увидят произведения иконописи и лаковой живописи.

На экскурсии «Вокруг света сквозь века» представят картографические произведения голландского Золотого века и старинные научные описания экзотических стран, их флоры и фауны. Среди экспонатов — редкие голландские атласы Вильяма Блау, энциклопедии Иова Лудольфа и Хендрика Рюйша, а также атлас животного мира Альфреда Брема. В Древлехранилище Псковского музея хранится восемь из 11 существующих томов атласов Блау.

Четвёртая мини-экскурсия — «В гостях у эпохи» — позволит познакомиться с предметами быта советского времени, школьными принадлежностями, игрушками и другими экспонатами, связанными с повседневной жизнью в СССР.

Акция пройдёт 3 ноября с 16:00 до 20:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (8112) 29-22-59.

Также с 17:00 до 20:00 в Приказной палате Псковского кремля (ул. Кремль, 4) будет организована эскурсия по новой выставке «Псков: От Смуты к миру».

А с 18:30 до 22:00 Ночь искусств устроят в Музейном квартале (ул. Некрасова, 7). Здесь запланирована специальная экскурсия от директора музея Светланы Мельниковой по выставке «Совсем не тот Плюшкин», а также уникальные экскурсии по другим выставкам от сотрудников музея, живая музыка и свободное посещение выставок.

Музей-заповедник «Изборск»

В Государственном музее-заповеднике «Изборск» «Ночь музеев» пройдет под девизом «В единстве культур – сила народа».

В ансамбле Изборской крепости в 19:00 пройдет экскурсия по вечерней крепости «Каменный страж земли русской», а с 17:00 до 22:00 все желающие смогут посетить кинопоказ художественного исторического фильма режиссера Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» 1938 года выпуска.

В Выставочном зале музея в «Ночь искусств» запланированы мероприятия, посвященные народу сето: в 20:30 начнется экскурсия по выставке, где также пройдет демонстрационный мастер-класс по ткачеству «Сето. Уникальные украшения. Традиционная одежда», а с 21:00 до 22:00 гостям мероприятия расскажут о традиционных блюдах народа сето на «Секретах сетоской кухни».

На территории экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» в доме купца Анисимова с 17:00 до 21:00 гости музея смогут принять участие в средневековых настольных играх «Мельница», «Дальдоза», «Алькерк»

На территории «Изборской палаты Русской словесности и Православной веры» во флигеле дома купца Анисимова с 17:00 до 22:00 будут показывать документальный фильм о создании Изборской палаты Русской словесности и Православной веры с росписями народного художника СССР Петра Оссовского «Изборский дух».

В детском музейном центре «Родная сказка» в доме купца Шведова в 17:00 начнется экскурсия-диалог по интерактивной выставке «Детство – дело серьезное», а в 18:00 стартанет музейное занятие, знакомство с народным промыслом глиняной игрушки, «Родная игрушка».

Также с 17:00 до 21:00 состоится мастер-класс по созданию тряпичной куклы в традиционной одежде «Встречают по одежке».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8112) 33-16-17, или по почте: izborsk331617@yandex.ru.

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

3 ноября жителей и гостей Псковской области ждёт своего рода путешествие (променад) по трём выставочным залам в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское». Для этой акции в Пушкинском заповеднике подготовили специальные мини-экскурсии у отдельных экспонатов, игровые и музыкальные эпизоды.

Гости побывают в экспозиционном пространстве «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский мемориальный ландшафт», где пойдёт речь о золотой осени — той, какой она предстаёт в стихах Александра Пушкина, и той, какой видят её современные художники и музыканты.

Вторая «станция» праздничного маршрута — выставка «Вот мельница…». Этот раздел променад-концерта озаглавлен «По-настоящему народный музей»: ведь история воссоздания водяной мельницы в деревне Бугрово стала ярким примером того, как общими усилиями создаётся новое культурное пространство.

В следующем выставочном зале участников акции встретят «Цыганы шумною толпою…» — с танцами, «литературным оракулом» и рассказом о том, как поэт кочевал по Бессарабии с табором, а потом воспел дух вольнолюбивого народа в романтической поэме.

Завершится действо концертом в малом зале НКЦ. В его программе — выступления артистов Пушкиногорского культурно-досугового центра и учащихся Пушкиногорской районной школы искусств имени С.С. Гейченко.

Начнут променад-концерт «В единстве культур — сила народа» в 18.00. Участие в нём бесплатное.

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва (Псков)

3 ноября с 16:00 до 18:00 Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва приглашает на мероприятия, которые пройдут под девизом «В единстве культур — сила народа».

В библиотеке состоится тематическая экскурсия по персональной выставке Александра Сучкова «От Великой до Амура. X-XVII вв.». На выставке участников ждет ответ на загадку, как легендарные покровители Пскова, князья Довмонт и Всеволод Гавриил, связаны с амурскими землями.

Также библиотека проведет мастер-класс «Узелок на память: закладка-костюм», посвящённый богатому культурному наследию народов России. Участники мастер-класса создадут уникальные закладки в виде бумажных кукол, облачённых в стилизованные реплики традиционных народных костюмов.