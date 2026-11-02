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Псковский музей приглашает пенсионеров на экскурсии по льготной цене в первую среду месяца

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В первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа пенсионеры могут посещать сборные экскурсии по специальной цене, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Сборная экскурсия по Картинной галерее в 11:30

На трех этажах здания, построенного для Художественно-промышленной школы в начале XX века, представлены более трехсот художественных произведений русских художников, отражающих историю искусства России за четыре столетия. Зрительный ряд, включающий в себя наиболее яркие в художественном отношении работы, даст возможность наблюдать смену и развитие стилей, отражающих меняющийся взгляд на изменяющийся мир. Экскурсовод познакомит гостей с портретами XVIII века, с работами художников-академистов и передвижников, изысканными работами «мирискусников», особенностями творчества представителей постмодернизма.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.

Сборные экскурсии по тематическим экспозициям Поганкиных палат в 12:00 и 16:00

Вы узнаете об истории и архитектуре самой крупной жилой постройки России XVII века. В ходе экскурсии будет представлена экспозиция «Кабинет купца Поганкина» и другие исторические экспозиции.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.

Сборные экскурсии по Псковскому кремлю в 12:00 и 16:00

Экскурсия погружает участников в историю Пскова с первых веков возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. В ходе экскурсии участники познакомятся с особенностями вечевого строя Пскова, узнают, почему так много храмов было возведено в Довмонтовом городе и где хранится меч знаменитого князя Довмонта.

Место встречи: информационный центр музея (Кремль, 4). Телефон для записи: +78112331065.

 

Сборная экскурсия по выставке «Совсем не тот Плюшкин» в 16:30

Масштабный выставочный проект приурочен к 150-летию музея. Он посвящен нашему земляку Федору Михайловичу Плюшкину – владельцу одного из самых больших частных собраний в Российской империи. В экспозицию вошло около 600 предметов из 10 ведущих музеев и архивов страны. На выставке представлены традиционные костюмы и украшения 22 народов Российской империи и предметы из Китая, Ирана и Турции, коллекция нумизматики – от античных дидрахм I века нашей эры до денежных знаков Японии, Кореи и Эфиопии. Есть и редчайшие артефакты: собрание масонских предметов, старинное оружие, иконы, живопись и специально отреставрированные к выставке экспонаты (например, торопецкий сарафан XVIII века).

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112331603.

«Напоминаем, что в первую среду месяца пенсионерам, учащимся, супругам, состоящим в браке 35 лет и более, при предъявлении соответствующих документов также доступны бесплатные входные билеты на всех объектах музея», - отметили в музее.

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