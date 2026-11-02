Выставка «Мстёра многоликая» открылась во Дворе Постникова в Пскове

Выставка «Мстёра многоликая», посвящённая одному из известных центров русской национальной культуры, открылась во Дворе Постникова в Пскове сегодня, 2 ноября. В экспозиции представлены произведения иконописи XIX–XXI веков и изделия, выполненные в технике лаковой живописи, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

На выставке собраны произведения из фондов Псковского и Владимиро-Суздальского музеев-заповедников. Экспонаты позволяют познакомиться с разными этапами развития мстёрского художественного промысла, история которого насчитывает более 250 лет.

В частности, посетители могут увидеть разнообразие мстёрской иконописи, рассчитанной на широкие слои населения императорской России, особенности лаковой миниатюрной живописи, зародившейся в 1930-е годы под влиянием иконописных традиций, а также новые иконографические типы мстёрской иконописи, возрождённой в XXI веке.

Мстёра расположена на северо-востоке современной Владимирской области. Исторически поселение входило в состав Стародубского княжества, а позднее перешло под управление князей Ромодановских. Почти триста лет оно называлось Богоявленской слободой Мстёрой — в честь живописной реки и древней обители XVI века.

Благодаря расположению рядом с водным торговым путём через Клязьму, Оку и Волгу село постепенно стало центром торговли и ремесла. Здесь развивались иконопись, художественная обработка металлов, вышивка и другие виды декоративно-прикладного искусства.

Сегодня мастера Мстёры продолжают сохранять и развивать старинные традиции. На выставке представлены произведения, позволяющие увидеть особенности лаковой миниатюры и возрождённой в XXI веке иконописи.

Открывая мероприятие, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова отметила, что для неё появление такой экспозиции в Пскове стало особенным профессиональным событием. Она напомнила, что в прошлом в экспозиции у Золотых ворот во Владимире были представлены ремёсла Владимирской земли, в том числе лаковая миниатюра, хрусталь и вышивка.

«Конечно, Псков обладает своей удивительной школой древнерусского письма. Но мстёрская икона очень молодая по сравнению с нашей, ведь первые иконы относятся к 1710 году. Но так случилось, что талантливые мастера столько работали, что мстёрская икона распространилась по всей России, потому что диапазон этих икон был очень широк», — рассказала Светлана Мельникова.

Она также обратила внимание на вклад мстёрских иконописцев в развитие реставрационного дела. По её словам, мастерство художников было настолько высоким, что они умели создавать произведения, имитирующие старинные иконы.

Заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александр Капусткин отметил, что Мстёра на протяжении своей истории неоднократно находила способы сохранить художественные традиции в меняющихся обстоятельствах.

«Ведь посмотрите, всё начиналось с иконописи, первые иконы XVIII века, и вот это искусство развивалось, дальше это искусство помогло родиться другим искусствам — ювелирному, шитью. Потом наступила революция, в новое безбожное время всё православное должно было пропасть, но вот она, крестьянская смекалка: нашли выход — почему бы не найти воплощение своего таланта в новое время. И так появились лаковые шкатулки, которые в советское время были почти в каждой семье», — сказал Александр Капусткин.

По его словам, современное искусство Мстёры объединяет иконопись, ювелирное мастерство и шитьё. Он также обратил внимание на работы семьи Молотниковых, в которых сочетаются приверженность традициям и стремление к новым художественным решениям.

Автор и куратор выставки Татьяна Меркулова рассказала, что идея проекта появилась давно. При подготовке экспозиции организаторы стремились показать связь дореволюционной и советской истории Мстёры.

«Мы хотели объединить дореволюционное существование этого замечательного центра с его советским прошлым, поскольку эти два вида искусства неразрывно связаны: если бы не было мстёрской иконописи, не случилось бы такой миниатюры, так как мастера смотрели на свои прошлые традиции», — пояснила Татьяна Меркулова.

Ведущая также зачитала приветственный адрес от правительства Псковской области, направленный заместителем губернатора Ольгой Тимофеевой. С приветственными словами выступили благочинный Псковской епархии протоиерей Андрей Большанин и представители музеев. В музыкальной части открытия приняли участие сёстры Рождества Богородицы Снетогорского женского монастыря, исполнившие духовные песнопения.

После торжественной церемонии автор и куратор выставки Татьяна Меркулова провела для гостей небольшую кураторскую экскурсию, во время которой рассказала об особенностях экспозиции и представленных произведениях.

Выставка стала очередным совместным проектом Псковского и Владимиро-Суздальского музеев-заповедников. Соглашение о сотрудничестве учреждения подписали в феврале 2023 года. Ранее музеи реализовали проекты «Блеск стали» и «Пространство Петра — пространству России», объединивший также Новгородский музей-заповедник.

Посетить выставку «Мстёра многоликая» можно с 3 ноября во Дворе Постникова по адресу: улица Олега Кошевого, 2