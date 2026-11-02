Светлана Мельникова: выставка «Мстёра многоликая» откроет псковичам мир мстёрской иконы и лаковой миниатюры

Выставка «Мстёра многоликая», посвящённая художественным традициям одного из известных центров русских народных промыслов, открылась 2 ноября во Дворе Постникова в Пскове. Экспозиция знакомит посетителей с мстёрской иконописью и лаковой миниатюрой. Об этом рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

По её словам, выставка стала одним из событий, которыми музей завершает свой юбилейный год. Она отметила, что экспозиция позволит посетителям познакомиться с историей и особенностями мстёрского искусства.

Светлана Мельникова рассказала, что мстёрская иконопись сформировалась значительно позднее псковской школы, история которой начинается в XII–XIII веках. Первые произведения мстёрских иконописцев появились в XVIII столетии. Для них были характерны реалистичность, светлая цветовая гамма и декоративность.

«Мстёрская икона очень радостная. Она стала очень популярна в России, и во Мстёре писалось невероятное количество икон, которые узнавались по своим характерным чертам: мягкая красочная волна, дивные переходные растительно-архитектурные, многофигурные композиции», — отметила Светлана Мельникова.

После событий 1917 года традиционная иконопись постепенно стала угасать, и мастерам пришлось искать новые способы применения своих навыков. В результате они обратились к изготовлению лаковых шкатулок из папье-маше, переняв соответствующую технологию у федоскинских мастеров. Расписывали изделия с помощью натуральных красок, используя приёмы, характерные для иконописи, а затем покрывали лаком и полировали.

Тематика миниатюрных росписей со временем менялась: на шкатулках появлялись исторические сюжеты, былины, иллюстрации к русским сказкам, а также агитационные композиции. По словам Светланы Мельниковой, по таким изделиям можно проследить отдельные этапы истории страны. В период её юности, когда она работала экскурсоводом, мстёрские шкатулки пользовались большой популярностью и продавались, в частности, в магазине «Берёзка».

Говоря о современном искусстве Мстёры, генеральный директор музея обратила внимание на работы художника Дениса Молоткина. Во время недавней поездки в посёлок она познакомилась с его новыми произведениями, в которых традиционные мотивы получили необычное художественное воплощение.

«Я впервые в жизни увидела синие ландыши на огненно-рыжем фоне, я впервые увидела необыкновенную Снегурочку, снежного волка — это действительно сказочные застывшие фрагменты», — поделилась впечатлениями Светлана Мельникова.

Она подчеркнула, что современные мастера не только сохраняют традиции, но и развивают их, находя новые художественные решения. По мнению Светланы Мельниковой, важно, чтобы лаковые шкатулки и сегодня оставались частью повседневной культуры и становились подарком по особым случаям, в том числе на свадьбу.

Выставка объединила произведения из фондов Псковского и Владимиро-Суздальского музеев-заповедников. Посетить её можно с 3 ноября во Дворе Постникова по адресу: улица Олега Кошевого, 2.