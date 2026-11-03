«Беседка»: Как псковичу пробиться в кино?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии – режиссёр, актёр, а ещё монтажёр, сценарист, продюсер, оператор и звукорежиссёр, который в свое время успел поработать корреспондентом и оператором Псковской Ленты Новостей, Андрей Буянов.

Он начал снимать в 15 лет, а позже основал студию «WT» и руководил студенческим ТВ в ПсковГУ. Его проекты выходили на ПЛН и YouTube. Потом Андрей Буянов переехал в Санкт-Петербург, поступил в СПбГИК и фактически начал всё с нуля. Что для него в тот момент было самым тяжелым? Какой проект стал поворотным на его пути в киноиндустрию? Сформировался ли у Андрея Буянова свой стиль или он намеренно меняется от фильма к фильму? Каков сегодня «минимальный набор» необходимых навыков для молодого кинорежиссёра?