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«Беседка»: Как псковичу пробиться в кино?

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Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии – режиссёр, актёр, а ещё монтажёр, сценарист, продюсер, оператор и звукорежиссёр, который в свое время успел поработать корреспондентом и оператором Псковской Ленты Новостей, Андрей Буянов. 

Он начал снимать в 15 лет, а позже основал студию «WT» и руководил студенческим ТВ в ПсковГУ. Его проекты выходили на ПЛН и YouTube. Потом Андрей Буянов переехал в Санкт-Петербург, поступил в СПбГИК и фактически начал всё с нуля. Что для него в тот момент было самым тяжелым? Какой проект стал поворотным на его пути в киноиндустрию? Сформировался ли у Андрея Буянова свой стиль или он намеренно меняется от фильма к фильму? Каков сегодня «минимальный набор» необходимых навыков для молодого кинорежиссёра? 

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