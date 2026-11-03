Псковские школьники смогут принять участие во всероссийском творческом конкурсе ко Дню народного единства

Любовь к Родине можно выразить не только словами, но и через творчество. С 4 ноября школьники Псковской области смогут принять участие во всероссийской акции «Я - частичка твоя, Россия!», приуроченной ко Дню народного единства. Ребятам предлагают написать стихи, сочинить песню, поставить спектакль или снять мультфильм, сообщили в Министерстве культуры РФ.

Акция проходит в рамках проекта «Культура для школьников». Её цель - познакомить детей с историей праздника, культурой и традициями народов России.

«Через творчество ребята выразят любовь к Родине. Они попробуют себя в роли авторов литературных и музыкальных произведений об истории праздника, разработают проекты о языках народов нашей страны и даже снимут собственные анимационные фильмы», — отметила заместитель министра культуры России Жанна Алексеева.

Участникам предлагают выбрать одно или несколько творческих направлений. В номинации «Литература» школьники могут написать стихотворение или рассказ, а в категории «Авторская песня» - сочинить и исполнить собственное произведение. Также ребята могут подготовить театральную постановку, создать короткометражный мультфильм или провести исследование о языках народов России.

Чтобы принять участие, необходимо подготовить работу и подать заявку через личный кабинет на портале «Культурадляшкольников.РФ». Приём заявок продлится с 4 по 24 ноября включительно. Эксперты выберут около 100 лучших работ. Итоги конкурса объявят 15 декабря на сайте проекта.

Акцию проводят Министерство культуры и Министерство просвещения России совместно с Роскультпроектом и Российским фондом культуры.