 
Культура

С телефоном и без бюджета: Андрей Буянов рассказал, как псковичам пробиться в кино

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Мечта снять собственный фильм нередко разбивается о нехватку денег, дорогой техники и профессиональных связей. Однако для первых шагов в кинематографе достаточно телефона, интересной идеи и желания творить. Как начинающему режиссёру найти свой путь в кино, рассказал режиссёр, актёр, монтажёр, сценарист, продюсер, оператор и звукорежиссёр Андрей Буянов в программе «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Свой первый опыт съёмок Андрей Буянов получил ещё когда был подростком. Вместе с друзьями он записывал короткие ролики на мобильный телефон, экспериментировал с монтажом и постепенно осваивал основы кинопроизводства.

«Я шёл методом проб и ошибок. На практике познавал какие-то законы кино. Мы с друзьями снимали ролики, я пробовал, смотрел, а потом оказывалось, что это всё уже в теоретических трудах написано», - вспоминает режиссёр.

Со временем увлечение превратилось в профессию. Важную роль сыграли кинофестивали, на которых Андрей Буянов мог показывать свои работы не только друзьям и родственникам, но и профессионалам в мире кино. По словам режиссёра, именно короткометражные фильмы могут стать отправной точкой для начинающих авторов. На фестивалях их работы замечают зрители, продюсеры и другие кинематографисты, а новые знакомства помогают находить возможности для дальнейших проектов. При этом Андрей Буянов советует не откладывать съёмки в ожидании идеальных условий.

«Если у тебя есть классная идея, какое-то интересное режиссёрское решение, этого достаточно. Совершенно не обязательно иметь какие-то дорогостоящие камеры, объективы, технику», - подчеркнул он.

Не теряет важность и ваше окружение, которое разделяет интерес к творчеству. Режиссёр рекомендует смотреть кино, читать книги, интересоваться музыкой, живописью и театром. Всё это помогает развивать насмотренность и находить идеи для собственных работ. 

Ещё один совет от Андрея Буянова - больше практиковаться. Начать можно с небольшого видео или короткого этюда, не пытаясь сразу снять полнометражный фильм.

«Очень важно выключать своего внутреннего критика. И если хочется, то делать вот прямо так, как ты можешь прямо сейчас. С теми ресурсами, которые у тебя есть», - заключил Андрей Буянов. 
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