Музейщики из «Михайловского» рассказали великолучанам о мельничной нечисти и обережных куклах

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели культурно-просветительскую программу в Великих Луках. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, акция прошла в рамках многолетнего музейного проекта «Есть память обо мне», а её адресатами стали учащиеся Великолукского механико-технологического колледжа и члены клуба молодых инвалидов «Верные друзья».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Все встречи по традиции состоялись в Детской школе искусств «Центр», администрация которой уже не первый год помогает заповеднику проводить подобные встречи, с благодарностью отметили в «Михайловском». Музейщики организовали для своих гостей виртуальную экскурсию по Пушкинскому заповеднику. А ещё рассказали им о работе старинной водяной мельницы, какая воссоздана в деревне Бугрово, и напомнили об удивительных существах, которые, согласно славянским легендам и мифам, обитают на мельничных и крестьянских подворьях, и о которых упоминал в своих сочинениях сам Пушкин.

Завершили программу творческими мастер-классами, во время которых её участники под руководством музейных педагогов учились мастерить обережных кукол и расписывать деревянные ложки.