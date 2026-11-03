 
Культура

Музейщики из «Михайловского» рассказали великолучанам о мельничной нечисти и обережных куклах

0

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели культурно-просветительскую программу в Великих Луках. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, акция прошла в рамках многолетнего музейного проекта «Есть память обо мне», а её адресатами стали учащиеся Великолукского механико-технологического колледжа и члены клуба молодых инвалидов «Верные друзья».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Все встречи по традиции состоялись в Детской школе искусств «Центр», администрация которой уже не первый год помогает заповеднику проводить подобные встречи, с благодарностью отметили в «Михайловском». Музейщики организовали для своих гостей виртуальную экскурсию по Пушкинскому заповеднику. А ещё рассказали им о работе старинной водяной мельницы, какая воссоздана в деревне Бугрово, и напомнили об удивительных существах, которые, согласно славянским легендам и мифам, обитают на мельничных и крестьянских подворьях, и о которых упоминал в своих сочинениях сам Пушкин.

Завершили программу творческими мастер-классами, во время которых её участники под руководством музейных педагогов учились мастерить обережных кукол и расписывать деревянные ложки.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026