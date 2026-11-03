«Хлеба и зрелищ»: Андрей Буянов вспомнил свои самые необычные проекты

Иногда, чтобы привлечь внимание зрителя, достаточно заменить обычный микрофон батоном хлеба. Именно такой необычный приём использовал псковский режиссёр Андрей Буянов в одном из своих первых проектов. Как рождались его экспериментальные идеи и почему он всегда стремился удивлять аудиторию, режиссёр рассказал в программе «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Одним из ранних проектов Андрея Буянова стали «Ядрёности», которые он создавал вместе с другом Александром. Авторы рассказывали о жизни Пскова, но старались делать это не так, как в привычных телевизионных новостях. Главной особенностью передачи стал батон, который использовали вместо микрофона во время интервью.

«У нас все люди давали интервью в батон. И у всех людей, когда они видели батон, когда к ним подносят батон, реакция: "Что? Что происходит?"» - вспоминает Андрей Буянов.

По его словам, такой приём помогал вызвать у собеседников искренние эмоции и сделать даже привычные городские сюжеты необычными. Позже во время работы в Псковской Ленте Новостей появился проект «Ого!». Его Андрей Буянов задумал как альтернативу классическим информационным сюжетам.

«Мне хотелось сделать что-то нестандартное, что-то яркое. Я когда над названием думал, я думал, что вот в названии эмоция. То есть "Ого!" - это когда человек смотрит, он такой: "Ого! Что происходит?"» - рассказал режиссёр.

Ещё один проект - «Ковабунга», который родился уже в Санкт-Петербурге. Во время зимних каникул Андрей Буянов решил познакомиться с известными российскими рок-музыкантами и показать зрителям, какие они за пределами сцены. Он самостоятельно связывался с менеджерами музыкальных групп, отправлял портфолио и предлагал записать интервью или концерт. В результате проект просуществовал около года. Команда снимала концерты на восемь камер и общалась с музыкантами.

По словам Андрея Буянова, все эти проекты объединяло стремление не просто передавать информацию, а вызывать эмоции у зрителей.