«Хлеба и зрелищ»: Андрей Буянов вспомнил свои самые необычные проекты

Иногда, чтобы привлечь внимание зрителя, достаточно заменить обычный микрофон батоном хлеба. Именно такой необычный приём использовал псковский режиссёр Андрей Буянов в одном из своих первых проектов. Как рождались его экспериментальные идеи и почему он всегда стремился удивлять аудиторию, режиссёр рассказал в программе «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Одним из ранних проектов Андрея Буянова стали «Ядрёности», которые он создавал вместе с другом Александром. Авторы рассказывали о жизни Пскова, но старались делать это не так, как в привычных телевизионных новостях. Главной особенностью передачи стал батон, который использовали вместо микрофона во время интервью.
По его словам, такой приём помогал вызвать у собеседников искренние эмоции и сделать даже привычные городские сюжеты необычными. Позже во время работы в Псковской Ленте Новостей появился проект «Ого!». Его Андрей Буянов задумал как альтернативу классическим информационным сюжетам.
Ещё один проект - «Ковабунга», который родился уже в Санкт-Петербурге. Во время зимних каникул Андрей Буянов решил познакомиться с известными российскими рок-музыкантами и показать зрителям, какие они за пределами сцены. Он самостоятельно связывался с менеджерами музыкальных групп, отправлял портфолио и предлагал записать интервью или концерт. В результате проект просуществовал около года. Команда снимала концерты на восемь камер и общалась с музыкантами.
По словам Андрея Буянова, все эти проекты объединяло стремление не просто передавать информацию, а вызывать эмоции у зрителей.