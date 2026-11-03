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Археологи законсервировали раскоп на улице Ленина в Пскове до следующего года

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Археологический сезон 2026 года официально завершён. Раскоп на улице Ленина в Пскове законсервирован до следующего года. Об этом сообщили в группе Археологического центра Псковской области в социальной сети «ВКонтакте». 

Фотографии: Археологический центр Псковской области / «ВКонтакте»

Ранее сообщалось, что в раскопе на улице Ленина археологи преодолели несколько горизонтов деревянной застройки и остановились на нижних ярусах.

 

В этом сезоне в раскопе на месте «Старого рынка» археологи уже нашли несколько артефактов, среди них - вислая свинцовая «Троицкая печать». 

Ранее псковичам пообещали фермерский рынок с общепитом, который собираются строить на расчищенном от прежних торговцев бывшем «Белорусском» рынке.   

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Археологи законсервировали раскоп на улице Ленина в Пскове до следующего года

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