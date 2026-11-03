«Ночь искусств» для всей семьи прошла во Дворе Постникова в Пскове

Музейная акция «Ночь искусств» прошла в музейном комплексе «Двор Постникова» в Пскове сегодня, 3 ноября. Для посетителей подготовили экскурсии по музейным выставкам, творческие площадки для детей и взрослых, а также премьеру документального фильма о реставрации иконы XVI века из собрания Псковского музея-заповедника, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Одной из экскурсионных площадок стала выставка «Зеркало псковской печи», где гости могли познакомиться с историей изразцового ремесла. Мини-экскурсия «Изразцовое кружево» позволила проследить развитие стилей от горшковидных изразцов до модерна, а также рассмотреть изображения реальных и вымышленных существ. Экскурсию проводили от лица голландского купца.

Также для посетителей организовали мини-экскурсию по выставке «Мстёра многоликая», открывшейся во Дворе Постникова накануне. Экспозиция знакомит с художественными традициями Мстёры — одного из центров русской национальной культуры. В неё вошли произведения иконописи и лаковой живописи.

Ещё одна экскурсионная площадка — «Вокруг света сквозь века» — была посвящена старинным картам и редким книгам. Посетителям представили атласы голландского картографа Виллема Блау, энциклопедии Иова Лудольфа и Хендрика Рюйша, а также атлас животного мира Альфреда Брема. В Древлехранилище Псковского музея хранится восемь из одиннадцати существующих томов атласов Блау.

На мини-экскурсии «В гостях у эпохи» гости могли познакомиться с предметами советского быта, школьными принадлежностями, игрушками и другими вещами, напоминающими о повседневной жизни в СССР, а также на мастер-классе сделать свой агитационный плакат.

Помимо экскурсий, в музее работали творческие площадки. На занятии «Изразец-коллаж» участники создавали бумажные изразцы, используя симметрию, ритм и цветовые сочетания.

Площадка «Фантастические звери» была посвящена образам необычных животных, встречающихся в описаниях путешественников и на старинных картах. Участники придумывали собственных сказочных существ, определяли места их обитания и особенности.

На площадке «Искусство зовёт!» посетители знакомились с советским агитационным плакатом и создавали собственные работы в этом жанре. Ещё одно занятие — «Лицевой летописный свод» — позволяло попробовать себя в роли иллюстратора XVI века: участники создавали краску и раскрашивали страницу старинной летописи.

В рамках акции также состоялась премьера документального фильма «Сон Богородицы». Лента посвящена завершению реставрации и первому представлению широкой публике иконы «Успение Богоматери» XVI века из собрания Псковского музея-заповедника.

Программа «Ночи искусств» во Дворе Постникова объединила знакомство с музейными коллекциями, историей и произведениями искусства разных эпох, а также творческие занятия для семейной аудитории.