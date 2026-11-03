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Псковский молодёжный Сретенский бал проводит набор участников

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В Пскове начинается подготовка к XII молодёжному Сретенскому балу, посвящённому празднику Сретения Господня и Дню православной молодёжи. Принять участие в проекте может молодёжь города и области в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре. 

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Подготовка к балу включает несколько этапов: регулярные танцевальные репетиции с профессиональным хореографом и конкурсный отбор пар, которые выступят на финальном, торжественном мероприятии. Для прохождения отбора пара должна регулярно посещать занятия. Также для участников проведут просветительские мероприятия, знакомящие с историей и традициями бальной культуры.

«Проект направлен на приобщение молодёжи к русским национальным традициям через знакомство с классическими произведениями музыкальной, танцевальной и эстетической культуры. Участие не требует танцевального опыта или специального образования», - отметили в молодёжном центре. 

Участие бесплатное. Заполнить заявку на участие можно до 13 декабря через электронную форму.

Актуальная информация о точных датах, месте проведения и деталях программы публикуется в официальной группе мероприятия.

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