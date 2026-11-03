Светлана Мельникова: Выставка «Псков: от смуты к миру» знакомит с важнейшими страницами российской истории

Выставка «Псков: от смуты к миру», которая открылась в Приказной палате Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, приурочена ко Дню народного единства. Об этом рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Светланы Мельниковой, открытие выставки именно накануне праздника имеет глубокий символический смысл: «Было крайне важно, чтобы мы открыли эту выставку накануне этого значимого праздника, ведь еще царь Михаил Федорович в 1613 году повелел праздновать день, связанный с Казанской иконой Божьей Матери, как день освобождения Москвы от иностранных захватчиков, а окончательно определился этот праздник уже в конце XVII столетия. Мы сохраняем традиции, говорим об этом», — рассказала она.

Также Светлана Мельникова подчеркнула значимость предстоящего праздника: «4 ноября — это совершенно особенный день для нашего государства, это праздничны день, День народного единства. Но я не убеждена, что абсолютно все очень четко представляют себе суть и историю этого праздника. Начало XVII века буквально в полном смысле этого слова решался вопрос быть или не быть на карте мира государству по имени Русь, Россия. Это тяжелейший, кровавый, страшный период в истории нашей страшны. Нет ничего страшнее о про лирического и хозяйственного кризиса, нет ничего страшнее внутренних междоусобиц. Перелистывая страницы истории, диву даешься, как же страна могла преодолеть этот чудовищный период, начиная со смерти Ивана Грозного и заканчивая воцарением первого Романова — конца династии Рюриковичей и начала династии Романовых. В это время, наверное, особенно значима суть мудрости, силы, стойкости нашего народа».

Руководитель музея подчеркнула особую роль Псковской земли в период смутного времени: «Если мы говорим о Псковской земле, то здесь все эти события принимали, наверное, особенно острый характер, ведь мы находимся на границе с Европой. И вот именно с этими событиями на выставке «Псков: от смуты к миру» и знакомит все то, что нас окружает в зале».

Кроме того, Светлана Мельникова подчеркнула важность изучения истории России молодежью: «Очень важно, чтобы наше подрастающее поколение, наши дети, особенно те люди, которые сейчас вступают в жизнь, приходили к нам на выставки и знакомились с этими невероятно значимыми, трагическими, но очень важными страницами российской истории, чтобы понимать, что же такое сила государства, наследниками которого они являются», — заявила Светлана Мельникова.

Генеральный директор музея-заповедника анонсировала дальнейшие культурные события и отметила символичность расположения экспозиции в Псковском Кремле: «Наши выставки между собой связаны, посмотрев эту, можно перейти к выставке о Плюшкине. Нас ждет в ближайшее время ряд еще многих интересных открытий экспозиций. Надо сказать, что нахождение выставки именно в Кремле — это знаковая история, потому что Кром — сердце Пскова, поэтому мы всегда будем счастливы и рады, если сюда придут посетители», — резюмировала Светлана Мельникова.