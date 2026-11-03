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Антон Мороз: Псковская земля — настоящий форпост Российской Федерации

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Выставка «Псков: от смуты к миру» позиционирует Псковскую область как настоящий форпост Российской Федерации, обеспечивавший сохранность и устойчивость страны во время смуты. Об этом заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член регионального отделения Российского военно-исторического общества Антон Мороз, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 «Мне очень приятно, что сегодня в такой замечательной выставке, которая позиционирует наш с вами родной регион как настоящий форпост Российской Федерации, который обеспечивал сохранность нашей её устойчивость во время смуты. Мы можем увидеть именно те экспонаты, которые сопровождали в непростой период жизнь наших с вами соотечественников, представителей замечательной Псковской земли, которые действительно внесли огромный вклад в развитие российской истории, российской культуры, российской этнографии и всего того, что связано с Россией», — поделился Антон Мороз.

Парламентарий подчеркнул особую значимость Псковской земли для страны: «"Россия начинается здесь" — непростой лозунг, это лозунг, который присущ в нашей с вами территории, он абсолютно подходит псковской земле. Поэтому всем, кто сегодня здесь пришёл, я поздравляю с сегодняшним замечательным днём».

Антон Мороз также поблагодарил музей-заповедник и рассказал о дальнейшем развитии подобных проектов. «Огромное спасибо, как всегда, вам, Светлана Евгеньевна, за то, что вы такие мероприятия организуете. Это, безусловно, важнейшие мероприятия в истории не только нашей с вами псковской земли, но и в истории Российской Федерации, такие мероприятия мы будем проводить с каждым разом больше и больше. И Российское военно-историческое общество, и государственные органы будут принимать в этом самое активное участие», — резюмировал Антон Мороз.

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