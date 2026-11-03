«Ночь искусств» прошла в Музейном квартале Пскова

«Ночь искусств» состоялась в Музейном квартале Пскова сегодня, 3 ноября. С 18:30 до 22:00 посетители могли принять участие в тематических экскурсиях, познакомиться с музейными экспозициями и послушать живую музыку, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Одной из специальных экскурсий стала встреча с генеральным директором Псковского музея-заповедника Светланой Мельниковой. Она рассказала посетителям о выставке «Совсем не тот Плюшкин», посвящённой псковскому коллекционеру Фёдору Михайловичу Плюшкину (1837–1911).

Мельникова обратила внимание на то, что фамилия Плюшкин часто вызывает ассоциации с персонажем поэмы Николая Гоголя «Мёртвые души», однако история псковского коллекционера совершенно иная. Фёдор Плюшкин был купцом второй гильдии, торговал тканями и кожей, а значительную часть заработанных средств вкладывал в приобретение редких предметов. Начав с коллекционирования чучел животных и редких растений, он постепенно стал собирать самые разные диковинные вещи. За 42 года собрание превратилось в коллекцию, насчитывавшую более миллиона предметов.

По составу и наличию уникальных памятников из разных областей знания, истории и культуры собрание Плюшкина современники оценивали как третье в России и одиннадцатое в мире. Коллекционер стремился сохранить его в пределах страны и не допустить распродажи по частям. В итоге коллекция осталась в России, но была распределена между крупнейшими музеями и хранилищами. Юбилейная выставка объединила около 600 предметов из собрания Плюшкина, которые сегодня хранятся в ведущих музеях страны.

В основном здании музея также прошла экскурсия «Когда рукописи заговорили». В рамках «Ночи искусств» посетителям впервые открыли доступ в Древлехранилище — помещение, куда не всегда могут попасть даже сотрудники музея. Начальник отдела «Древлехранилище» Псковского музея-заповедника Наталья Родникова рассказала о книжных памятниках и формировании коллекции.

«Вам сегодня очень повезло, что вы оказались в этом хранилище, так как здесь не всегда бывают даже сотрудники музея. Сегодня мы можем показать вам наши интересные книжные памятники и рассказать, как эта коллекция создавалась», — отметила она.

По словам Родниковой, собрание Древлехранилища насчитывает более 200 книжных памятников и является одним из крупнейших в России. Самая древняя рукопись, представленная в хранилище, датируется IX веком и написана на греческом языке.

В основном здании музея также представили экскурсию «Народные украшения из коллекции Плюшкина», посвящённую женским украшениям туркменского, узбекского, татарского, армянского, сетоского, русского и латышского народов. Посетителям рассказали об их символическом и защитном значении. Ещё одна тема — выставка «Герои единой страны», подготовленная совместно с краеведческим музеем Кременского района Луганской Народной Республики. Она посвящена истории 14-го противотанкового артиллерийского полка, награждённого орденом Александра Невского за освобождение Евпатории.

В Художественной галерее посетители могли познакомиться с выставкой «Ипостаси беспредметного», посвящённой абстрактному искусству, экспозицией «Россика: империя глазами иностранцев» с произведениями художников XVIII века, а также с картиной Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» 1945 года из собрания Государственного Русского музея.

В Поганкиных палатах экскурсионная программа охватила историю Пскова как города торговых путей, памятник псковской иконописи, вернувшийся после реставрации, и творчество художницы Анны Лепорской. Отдельные экскурсии были посвящены нумизматике, голландским бытовым традициям в русских палатах XVII века и археологическим находкам, рассказывающим о древних племенах и формировании древнерусского народа.

С 20:00 до 21:00 в большом зале Художественной галереи выступила группа «Караван Кин». Музыканты представили программу с использованием ударных и духовых инструментов, варганов, флейт, хендпанов и других инструментов, сочетая живые ритмы и вокал.

После концертной программы до 22:00 посетители могли самостоятельно осмотреть музейные экспозиции.