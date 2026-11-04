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Стартовал литературный марафон короткой прозы «Псковские строки

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Стартовал региональный литературный марафон короткой прозы «Псковские строки». К участию приглашаются жители Пскова и Псковской области от 14 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном центре чтения.

Афиша: региональный центр чтения

До 11 ноября организаторы публикуют новые творческие задания, на написание и отправку текста отводится ровно 48 часов – дедлайн строго в 23:00. В течение этого времени нужно написать произведение в одном из жанров: детектив, фэнтези или военно-патриотическая проза.

По итогам марафона эксперты определят шесть победителей – по одному в каждой возрастной категории для каждого жанра.

Принять участие можно в официальном канале проекта по ссылке.

По итогам марафона эксперты определят 6 победителей (по одному в каждой возрастной категории: 14–20 лет и 20+ для каждого жанра).

Торжественное награждение победителей состоится 4 декабря. Книжное издательство МИФ выступит спонсором марафона и предоставит приз для победителей, так же рассказ победителей будет опубликован в группе библиотеки.

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