 
Культура

Псковичей приглашают на встречу об изучении семейной истории

0

8 ноября в 14:00 в читальном зале ЦГБ имени Ю. Н. Тынянова состоится первая встреча из цикла «Изучаем семейную историю», которую проведет генеалог, краевед Елена Клевцова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Афиша: ЦГБ имени Ю. Н. Тынянова

«Мы приглашаем на нее и тех, кто уже изучает историю своей семьи, своего рода, и тех, кто только начинает это делать», - сказали в бибилиотеке.

Это первое вводное занятие, в рамках которого Елена Клевцова немного расскажет о генеалогии как науке, ее основных законах, связи с краеведением и другими направлениями исторических исследований.

«Вместе попробуем разобраться: действительно ли изучение семейной истории может быть сопряжено с непреодолимыми трудностями или это миф? Как создать домашний архив? Как систематизировать, как хранить семейные документы и фотографии? Об этом и другом пойдет речь на первой встрече», - поделились организаторы.

Напомним, что в августе этого года в библиотеке на Конной состоялась презентация двухтомника «Исторические кладбища Пскова» Е. С. Клевцовой и В. Н. Косырева. Эта работа заслужила высокую оценку и читательского, и краеведческого сообществ Пскова.

«И, главное, заставила поверить: даже при очень небольшом количестве исходной информации можно в том или ином объеме восстановить историю жизни давно ушедших людей, сохранить память о них. Еще раз убедиться в этом смогут участники воскресной встречи с Е. С. Клевцовой. Ждем всех желающих в читальном зале», - добавили организаторы.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026