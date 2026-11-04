Псковичей приглашают на встречу об изучении семейной истории

8 ноября в 14:00 в читальном зале ЦГБ имени Ю. Н. Тынянова состоится первая встреча из цикла «Изучаем семейную историю», которую проведет генеалог, краевед Елена Клевцова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Афиша: ЦГБ имени Ю. Н. Тынянова

«Мы приглашаем на нее и тех, кто уже изучает историю своей семьи, своего рода, и тех, кто только начинает это делать», - сказали в бибилиотеке.

Это первое вводное занятие, в рамках которого Елена Клевцова немного расскажет о генеалогии как науке, ее основных законах, связи с краеведением и другими направлениями исторических исследований.

«Вместе попробуем разобраться: действительно ли изучение семейной истории может быть сопряжено с непреодолимыми трудностями или это миф? Как создать домашний архив? Как систематизировать, как хранить семейные документы и фотографии? Об этом и другом пойдет речь на первой встрече», - поделились организаторы.

Напомним, что в августе этого года в библиотеке на Конной состоялась презентация двухтомника «Исторические кладбища Пскова» Е. С. Клевцовой и В. Н. Косырева. Эта работа заслужила высокую оценку и читательского, и краеведческого сообществ Пскова.