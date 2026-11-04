 
Культура

Библиотеки Пскова провели серию мероприятий ко Дню народного единства

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В преддверии 4 ноября муниципальные библиотеки Пскова подготовили для своих читателей серию мероприятий, посвящённых истории страны, культурному многообразию и традициям народов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации Пскова.

Фото: управление культуры администрации Пскова

В Центральной городской библиотеке им. Ю. Н. Тынянова открылись выставки «Самобытная Россия» и «Слово во славу единства». Более 30 изданий знакомят читателей с историческими событиями 1612 года, а красочная экспозиция рассказывает о культуре, обычаях и традициях народов нашей страны.

В библиотеке «Диалог» юные читатели знакомились со сказками и народными играми, мастерили праздничные открытки и участвовали в «Хороводе дружбы».

В «БиблиоЛюб» школьники отправились в историческое путешествие, вспомнили подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, приняли участие в интеллектуальных и командных играх, а также создали символические флажки-сердца.

В Детской библиотеке «ЛиК» прошёл познавательно-исторический час «Время быть вместе». Ребята проверили свои знания об истории России и государственной символике. А до 6 ноября здесь продолжает работать интерактивная книжная выставка, посвящённая празднику.

В Библиотеке — Центре детского чтения состоялся этноквест «Будем жить в единстве дружном», участники которого познакомились с народными костюмами, старинными предметами быта и традиционными играми.

 

В Детской экологической библиотеке «Радуга» дошкольники узнали о героях народного ополчения 1612 года, познакомились с обычаями разных народов и создали символическое «Дерево дружбы» из разноцветных ладошек.

А сотрудники библиотеки микрорайона Псковкирпич провели тематическую встречу «Все мы разные, а Россия одна!», объединившую знакомство с культурой народов России и творческий мастер-класс.

«Такие мероприятия помогают детям не только узнавать историю своей страны, но и понимать, насколько важно уважать традиции друг друга, беречь общие ценности и сохранять дружбу между народами. Ведь День народного единства напоминает нам о главном: у каждого народа своя уникальная культура, но всех нас объединяют общая история, любовь к Родине и стремление жить в мире и согласии», - заключили в управлении.
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