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О ратных и духовных подвигах Пскова рассказали на концерте в День народного единства

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Концерт ежегодного фестиваля «На Божественной страже Отечества: история и культурное наследие монастырей России» состоялся в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 4 ноября. Программа была посвящена истории Псковской земли, её духовному наследию и роли монастырей в сохранении православной культуры, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Автором сценария и ведущим выступил кандидат философских наук Сергей Кругликов. Через исторические эпизоды, литературные произведения и музыкальные номера он рассказал о событиях разных эпох, связанных с Псковом, и о том, как они повлияли на историю России.

Одной из центральных тем стала идея единства. В начале концерта ведущий обратился к посланию старца Филофея Псковского о Москве как Третьем Риме. Также он рассказал о том, почему важно воспринимать историю целостно, не ограничиваясь оценками отдельных событий и исторических деятелей.

Отдельная часть программы была посвящена Смутному времени. Ведущий напомнил о сложной внутриполитической ситуации в Пскове в начале XVII века, когда город неоднократно менял политические ориентиры. При этом он обратил внимание на сопротивление псковичей шведским войскам и оборону Псково-Печерского монастыря, которые сыграли роль в событиях русско-шведской войны 1610–1617 годов.

В программе также прозвучал рассказ о равноапостольной княгине Ольге, которую сценарий связывает с началом русской государственности и распространением православия на Руси. Ещё одной исторической фигурой стал патриарх Тихон, родившийся на Псковщине. Ведущий рассказал о его служении в период революции, гражданской войны и церковных гонений.

Значительное внимание уделили истории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, который, как отмечалось в сценарии, оставался действующим даже в годы советской власти. В частности, зрителям рассказали историю о том, как во время Великой Отечественной войны монахи укрывали в монастырских пещерах советских разведчиков. Ведущий также напомнил об обороне Пскова от войск Стефана Батория в 1581 году и явлении, связанном с созданием Псково-Покровской иконы Божией Матери.

 

Музыкальную часть концерта представили Архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря под руководством регента Марины Владимирцевой, Большой детский хор Псковской епархии, а также Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Эдуарда Банько.

В исполнении коллективов прозвучали произведения Юрия Потеенко, Михаила Дубовцева, Жанны Металлиди, Евгения Крылатова, Сергея Рахманинова, Александра Закревского, Павла Чеснокова и других композиторов. Оркестр исполнил первую часть Первой симфонии Василия Калинникова и вальс Арама Хачатуряна из музыки к драме Михаила Лермонтова «Маскарад». Завершили программу совместные выступления хора и оркестра с произведениями «Радуйся, мир православный» Антона Вискова и «Гимном Псковской области» Бориса Федотова.

Концерт прошёл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, Министерства культуры Псковской области и Псковской епархии.

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