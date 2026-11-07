В Студии эстетического развития детей в «Михайловском» начинается новый учебный год 

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершается запись в Студию эстетического развития детей, вот уже много лет — с 2017 года — работающую при музее.

Новый, 2026/2027 учебный год у студийцев начнётся уже в следующую субботу, 14 ноября, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации учреждения со ссылкой на Татьяну Тимошину — куратора проекта, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника.

Фото из архива Студии эстетического развития детей в «Михайловском»

Программа, разработанная для студийцев, включает в себя 21 урок с непременной творческой составляющей в конце каждого. Первая встреча по традиции называется «Я поведу тебя в музей». Дети побывают в разных выставочных залах заповедного Научно-культурного центра, узнают, что книга тоже может быть экспонатом и смастерят закладки для книг в технике «Лоскутная мозаика». Далее их ждут занятие «Секреты плавающих красок», на котором студийцы познакомятся с техникой эбру, урок «Волшебство папье-маше», на котором ребята научатся лепить из бумажной массы, как из пластилина, и освоят азы дымковской росписи, и многое другое.

В «Михайловском» рассказали, что к проведению занятий в детской музейной Студии эстетического развития куратор проекта часто привлекает сотрудников разных служб и подразделений Пушкинского заповедника, тем более что многие из них имеют базовое педагогическое образование. Важно, что музейные педагоги часто проводят занятия студии в интерьерах выставок, полагая непереоценимо важным знакомить детей с лучшими образцами искусства — как современного, так и пушкинской поры. Проект реализуется в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями Российской Федерации и направлен на сохранение историко-культурного наследия народов нашей страны, поддержку русской культуры, сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

