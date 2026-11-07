«С Пушкиным на дружеской ноге»: Игорь Шаймарданов представит свою выставку на мультфестивале в «Михайловском»

Выставка «С Пушкиным на дружеской ноге…» будет открыта в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в дни V фестиваля анимации и литературы, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Игорь Шаймарданов. «С Пушкиным на дружеской ноге»

О названии экспозиции, её автор, главный художник фестиваля Игорь Шаймарданов говорит не без известной доли самоиронии. Полагаю, мол, что имея за плечами более чем четвертьвековой опыт работы над шуточной «хроникой» жизни поэта в михайловской ссылке, уже могу сказать о себе именно так, как Хлестаков в «Ревизоре»: «с Пушкиным на дружеской ноге». И уже серьёзно добавляет, что на самом деле все эти «новеллы, сюжеты и мизансцены» берут своё начало в автобиографических записках и в рукописях поэта, в воспоминаниях его современников, в стихах и прозе Пушкина, в работах литературоведов.

«Сюжеты этой выставки, — анонсирует Игорь Шаймарданов, — строятся на узнавании и считывании знаковых фраз, фрагментов известных фильмов, картин. Ход не новый, но именно этот «не новый ход» ещё раз доказывает, что Пушкин — наше всё. Хотя, впрочем, Александр Сергеевич в таких доказательствах и не нуждается».

Напомним, что в этом году фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» будет проходить с 4 по 8 декабря. В его программу будут включены конкурсные, ретро- и тематические показы, встречи, выставки.

Как и ранее, вход на все события фестиваля «Пушкин. Михайловское» для зрителей планируется сделать бесплатным.



