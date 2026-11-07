Светлана Мельникова поделилась опытом терапии искусством на конференции в Санкт-Петербурге

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова выступила с докладом на научно-практической конференции под эгидой Геронтологического общества при Российской академии наук, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Событие прошло в Санкт-Петербурге на базе Онкологического центра имени Н. П. Напалкова в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Светлана Мельникова поделилась опытом интервальной терапии искусством.

По ее словам, в современном мире музеи выполняют важнейшую миссию по сохранению и поддержанию физического и психологического благополучия людей старшего возраста.