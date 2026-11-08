Книжные редкости, семейные реликвии и старинная графика: «Михайловское» экспонирует самые интересные приобретения 2025 года

Вчера, 7 ноября, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыли для посетителей выставку с традиционным названием «Первая встреча», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике. Для музейщиков это одна из главных выставок года — на ней широкой зрительской аудитории представляют всё самое интересное из поступившего в музейные фонды в прошлом году.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Со ссылкой на главного хранителя музейных предметов Пушкинского заповедника Дарью Плотникову служба информации сообщает, что в 2025 году разные коллекции «Михайловского» пополнились 349 предметами, имеющими историко-культурную, художественную ценность и музейное значение. Экспозиция выстроена так, чтобы показать основные направления и темы, по которым в прошлом году велось комплектование музейного собрания.

Так, в зале можно увидеть мемории, поступившие в фонды «Михайловского» от потомков дворянских родов Вревских (смотрите также: https://pln-pskov.ru/culture/547728.html) и Ладыженских, история которых переплелась с историей жизни Пушкина.

Складень, поступивший в фонды музея от потомков рода Ладыженских

Впечатляющая часть новой экспозиции — книжные памятники пушкинского времени. Среди графических листов, представленных на выставке, также много подлинных редкостей. Достаточно назвать хотя бы изображение великого князя Николая Павловича — будущего императора Николая I — и его супруги, великой княгини Александры Фёдоровны, в костюмах героев «Лаллы-Рук». В «Михайловском» напомнили, что эта ориентальная романтическая повесть в стихах и прозе Томаса Мура сделала её автора общеевропейской знаменитостью и была чрезвычайно популярна в русской столице в годы юности Александра Пушкина.

В музее обозначили и некоторые другие условные разделы новой выставки. Рядом с книжными изданиями соседствуют изящные вещицы, которыми пользовались для чтения и письма: печатки, ножи для разрезания бумаги, лорнеты, лупы, перочистка. В своего рода диалог со старинной графикой вступают произведения изобразительного искусства, созданные современными художниками — виды музея-заповедника, портреты Пушкина и иллюстрации к его произведениям.

Планируется, что выставка «Первая встреча», развёрнутая в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), будет открыта для посетителей до конца года.