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Лекция о доходных домах Пскова пройдёт 18 ноября

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18 ноября в 18:00 в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоится лекция «Доходные дома в Пскове XIX-XX вв.» в рамках проекта «Народный университет», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Афиша: Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва

«Представьте себе Псков сто с лишним лет назад. Город переживает настоящий строительный бум: вместо скромных деревянных усадеб вырастают роскошные каменные здания. Их строят не для собственного жилья, а ради прибыли. Квартиры в таких домах ломились от роскоши или, наоборот, были крошечными «углами» для студентов и рабочих. Именно они – доходные дома – сформировали тот исторический центр Пскова, которым мы любуемся сегодня», - рассказали организаторы.

На лекции гости перенесутся в атмосферу дореволюционного города и узнают:

  • Истории псковских купцов, дворян и промышленников.
  • Как за красивыми фасадами скрывались передовые технологии того времени (лифты, водопровод, паровое отопление).
  • За что ценились «барские» этажи, и как жили обитатели подвалов и мансард.
  • Какие шедевры сохранились, что мы потеряли, и как эти здания живут в XXI веке.

Лектор: кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Людмила Алиева.

Вход бесплатный.

Количество мест ограничено, предварительная запись по телефону +7 (8112) 33-11-23, или по ссылке .

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