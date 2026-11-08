Лекция о доходных домах Пскова пройдёт 18 ноября

18 ноября в 18:00 в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоится лекция «Доходные дома в Пскове XIX-XX вв.» в рамках проекта «Народный университет», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
Афиша: Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва
На лекции гости перенесутся в атмосферу дореволюционного города и узнают:
- Истории псковских купцов, дворян и промышленников.
- Как за красивыми фасадами скрывались передовые технологии того времени (лифты, водопровод, паровое отопление).
- За что ценились «барские» этажи, и как жили обитатели подвалов и мансард.
- Какие шедевры сохранились, что мы потеряли, и как эти здания живут в XXI веке.
Лектор: кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Людмила Алиева.
Вход бесплатный.
Количество мест ограничено, предварительная запись по телефону +7 (8112) 33-11-23, или по