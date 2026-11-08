Лекция о доходных домах Пскова пройдёт 18 ноября

18 ноября в 18:00 в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоится лекция «Доходные дома в Пскове XIX-XX вв.» в рамках проекта «Народный университет», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Афиша: Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва

«Представьте себе Псков сто с лишним лет назад. Город переживает настоящий строительный бум: вместо скромных деревянных усадеб вырастают роскошные каменные здания. Их строят не для собственного жилья, а ради прибыли. Квартиры в таких домах ломились от роскоши или, наоборот, были крошечными «углами» для студентов и рабочих. Именно они – доходные дома – сформировали тот исторический центр Пскова, которым мы любуемся сегодня», - рассказали организаторы.

На лекции гости перенесутся в атмосферу дореволюционного города и узнают:

Истории псковских купцов, дворян и промышленников.

Как за красивыми фасадами скрывались передовые технологии того времени (лифты, водопровод, паровое отопление).

За что ценились «барские» этажи, и как жили обитатели подвалов и мансард.

Какие шедевры сохранились, что мы потеряли, и как эти здания живут в XXI веке.

Лектор: кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Людмила Алиева.

Вход бесплатный.